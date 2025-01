Le rendez-vous a eu lieu. Hier, jeudi 9 janvier 2025, Germain Kambinga a effectivement tenu sa conférence de presse au Pullman Hôtel de Kinshasa, ce somptueux cadre situé, plus précisément, dans la commune de la Gombe. C'est dans une salle pleine comme un oeuf qu'il a procédé, comme prévu, à la présentation de son ouvrage intitulé : Pour un Congo retrouvé, continuons le changement. Par la même occasion, le Chef de file du Mouvement Le Centre a également abordé des questions essentielles qui touchent au fonctionnement actuel de l'appareil étatique, tout en proposant des mesures adaptées pour des solutions efficaces aux besoins réels des congolais.

Pourquoi faire bloc derrière Félix Tshisekedi ?

Dans son ouvrage, présenté devant les médias, au Pullman Hôtel, Germain Kambinga exalte la dimension réformatrice impulsée par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son avènement aux affaires, soulignant des actions courageuses accomplies, dans des conditions parfois difficiles, par ce digne fils du Sphinx de Limete, afin de remettre, très vite, les clepsydres à l'heure, au nom de l'intérêt de tous.

"Ceux qui me connaissent savent bien qu'au-delà de la solidarité politique et républicaine à l'égard des différents alliés avec lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours su préserver une liberté de ton et une indépendance d'esprit dans l'analyse des faits et de la vie politique de RDC. Plaçant toujours la République au centre de mes préoccupations d'homme politique, j'ai toujours oeuvré pour un pays uni, fort, crédible aux yeux du monde et gouverné selon les règles de la démocratie, de la liberté, du respect des droits de l'homme, du respect des opinions et de l'efficacité de l'action publique. C'est d'ailleurs dans la droite ligne de cette approche que j'ai mis en place le mouvement politique Le Centre dans lequel j'expose des idées originales et fortes au bénéfice du développement de notre pays.

Il n'est donc pas étonnant qu'après avoir, grâce au recul que m'a imposé ma sortie des charges publiques, analysé avec lucidité et objectivité l'action menée par le Président Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, j'ai décidé d'appeler à la continuité de celle-ci. Sans nécessairement donner un blanc-seing à l'ensemble du quinquennat passé du Président de la République, j'ai choisi de mettre en perspective le Changement, c'est-à-dire, la dimension réformatrice impulsée par le Chef de l'État sous sa mandature.

Par une analyse technique et pédagogique des attitudes, des actions, des décisions et des faits politiques de ce dernier, je bats en brèche toutes les idées véhiculées ici et là et qui tendent à faire croire que le Président n'aurait pas répondu aux attentes suscitées par son arrivée au pouvoir", souligne l'ancien Ministre de l'Industrie, dans son ouvrage de 138 pages.

Une diplomatie agissante

"Lorsque le Président Félix TSHISEKEDI prend le pouvoir en 2019, la République Démocratique du Congo est un pays renfermé sur lui-même. Ses relations avec l'Union Européenne sont des plus exécrables, comme en attestent la fermeture de la maison Schengen et l'expulsion, depuis 2017 de l'Ambassadeur de l'Union Européenne en RDC. Au-delà de l'Union Européenne, toute la diplomatie congolaise semblait en arrêt, à tel point qu'il était difficile d'envisager un processus rapide de redécollage.

De nombreux responsables publics étaient sous sanctions des Etats-Unis et de l'Union Européenne et la perception mondiale de la RDC était tellement négative qu'il était presque acquis que le pays ne bénéficierait plus d'aucun investissement direct en provenance des pays industrialisés. Comme chacun le sait, plusieurs causes expliquent cet état de fait. Les plus évidentes sont, sans aucun doute, la crise sécuritaire et la guerre à l'Est qui ont fini par faire de notre pays un Etat failli.

Si l'on ajoute à cela la corruption généralisée et la prédation instituée qui rendaient impossible le développement d'un système de captation des investissements étrangers, il était évident que la situation ne pouvait que devenir particulièrement préoccupante. Cependant, au-delà de ces faits, c'est surtout l'attitude des dirigeants d'avant 2019 qui nous ont presque conduit au fond de l'abîme", explicite, plus loin, dans son ouvrage, Germain Kambinga.

Vivement le changement de la Constitution

Le Mouvement politique Le Centre soutient l'idée du changement de la Constitution en RD. Congo. A en croire son Président Kambinga, l'heure venue d'engager véritablement un nouvel exode pour planter le décor du développement du pays. Devant la presse, il a exprimé son soutien à l'engagement du Président Félix Tshisekedi consistant à mettre en place, cette année, une Commission pluridisciplinaire qui va réfléchir, sans complaisance, en vue de réformer, de façon systématique, la loi fondamentale de la République démocratique du Congo. Germain Kambinga est de ceux qui pensent que l'on doit aller, cette fois-ci, vers la 4ème République, justement, après l'organisation réussie de plus de trois cycles électoraux, dans l'optique de consacrer un élan ambitieux de progrès intégral dans ce grand et magnifique pays aux richesses innombrables.

Retour de la paix dans l'Est

Le Président Germain Kambinga est revenu, dans sa communication, sur quelques aspects majeurs de son message de voeux, présenté à l'occasion du nouvel an. Il a mis en avant son point de vue relatif à la situation d'insécurité qui persiste dans la partie orientale de la RD. Congo, suite à l'activisme du M23, soutenu par le Rwanda. Selon lui, en effet, le Président Félix Tshisekedi, en tant que Commandant suprême, doit prendre des mesures fortes pour vaincre la crise sécuritaire. Il lui a réitéré son appel à la convocation d'un cadre de réflexion devant intégrer les figures emblématiques du pays, notamment les généraux partis en retraite, pour trouver des solutions durables face à l'agression rwandaise et ainsi parvenir à restaurer la paix.

De même, le Ministre honoraire de l'Industrie a encouragé le Chef de l'Etat à réformer le fonctionnement du Gouvernement. Il a soutenu l'idée de privilégier une gestion structurelle qui va assurer un changement de qualité. Le Président Kambinga a exhorté le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi à donner toute l'importance aux programmes à impact visible, pour la suite de son quinquennat actuel, aux fins de répondre aux aspirations profondes des populations.