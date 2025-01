Congo-Kinshasa: Pour évaluer la régularité et la conformité des activités minières - Kizito Pakabomba reçoit le rapport de la Commission spéciale

Le Ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a reçu officiellement le rapport de la Commission spéciale mise en place pour évaluer la régularité et la conformité des activités minières dans le Sud-Kivu. La cérémonie a eu lieu hier, jeudi 9 janvier 2025, dans son cabinet de travail situé dans la commune de la Gombe.

Après plus de quinze jours de travail intense, la Commission a entendu 18 entreprises sur les 30 convoquées par le ministère. Le rapport révèle plusieurs violations du code et des réglementations minières notamment, l'absence de qualifications des exploitants, l'exploitation semi-industrielle illégale dissimulée sous les activités de coopératives minières non conformes, ainsi que des impacts environnementaux préoccupants.

Kizito Pakabomba a salué ce travail minutieux et a affirmé la volonté de son ministère d'assurer une exploitation minière durable, équitable et respectueuse des lois de la République. Des sanctions sévères et exemplaires seront appliquées aux contrevenants, dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale et la contrebande des minerais, conformément à la vision du Chef de l'Etat.

Le Ministre a également insisté sur la nécessité d'étendre cette initiative à d'autres provinces pour assainir et renforcer la gouvernance dans le secteur minier. César Nkangulu