Congo-Kinshasa: Epouvantail!

Le rôle des Nations Unies a fini au fil des évènements par être désacralisé. Même en Afrique, aucun pays n'y croit encore. C'est désormais la loi de deux poids, deux mesures. Ce qui a été valable ailleurs notamment, entre la Russie et l'Ukraine, ne l'est pas forcément dans la guerre d'agression que subit la République démocratique du Congo. Déjà à l'époque, l'ONU avait été qualifiée de «machin» pour sa passivité et son ambivalence.

Pour la RDC, plusieurs rapports ont été publiés pour dénoncer la présence de l'armée rwandaise qui avait violé l'intégrité du territoire congolais. Des rapports établis par les experts onusiens ont été balayés du revers de la main par le Gouvernement de Kigali. Les résolutions ou autres condamnations n'étaient que de la poudre aux yeux. Dans le conflit en RDC, l'ONU préfère s'appuyer sur la médiation angolaise désignée par l'Union africaine, sans lui doter des moyens de son action.

Si l'ONU avait transcendé l'étape de simples condamnations pour imposer au Rwanda des sanctions, le médiateur angolais aurait été capable de mener à bien sa mission. Il ressemble désormais à un lion édenté, impuissant devant cette escalade du conflit.

Les Etats préfèrent résoudre autrement leurs problèmes plutôt que de compter sur l'ONU. Pour le cas d'espèce, les USA convoitent l'immense île danoise de Groenland située entre l'Atlantique Nord et l'Océan Arctique. Trump a promis de l'acheter au risque de la prendre de force. L'Union européenne condamne mais qu'est-ce qu'elle peut devant la superpuissance américaine ? Le Danemark préfère négocier avec les USA.

La RDC a pris l'option de chasser les agresseurs de son territoire par la force. La Communauté Internationale qui l'a mise dans ce pétrin, se montre complice de la situation en roulant pour les agresseurs. L'heure de pleurnicher est désormais révolue.

Le dernier rapport vient davantage berner certains esprits étant donné tout ce qui a été écrit, a été dénoncé à maintes reprises par le Gouvernement congolais qui a appelé la Communauté Internationale de sortir de sa léthargie pour prendre des sanctions contre le Rwanda.

Il n'y a rien de nouveau quand les experts de l'ONU soutiennent que l'Alliance Fleuve Congo (AFC), une organisation politico-militaire, et le Mouvement du 23 mars (M23), visé par des sanctions, ont poursuivi activement leurs objectifs expansionnistes, le but étant de consolider l'appui de tous les groupes armés de l'Ituri et du Sud-Kivu. C'est une façon d'enfoncer une porte ouverte. De plus en plus, l'ONU voit sa notoriété s'effriter pour ne ressembler qu'à un simple épouvantail.