Soudan: Ministre des Affaires étrangères - La position américaine récente à l'égard de la milice est un pas dans la bonne direction

Le ministre des Affaires étrangères, Dr. Ali Youssef a estimé que les décisions américaines prises par Washington contre la milice rebelle Forces de Soutien Rapide (FSR) et son chef, Mohamed Hamdan Dagalo, étaient un pas dans la bonne direction et qu'il venait comme une résultat de l'augmentation et de l'activation de l'engagement du Soudan auprès du gouvernement américain.

Il a déclaré dans une déclaration à "SUNA" que le gouvernement soudanais apprécie les mesures prises par les départements d'État et du Trésor américains concernant les sanctions, en particulier les efforts des missions soudanaises à Washington et à New York, qui ont coïncidé avec la récente visite du sultan Masalit Saad Bahar Eddine et ses rencontres en Amérique, qui ont clarifié les atrocités et le génocide commis par la milice contre la tribu Masalit au Darfour.

Le ministre a ajouté que les sanctions visent à réduire la capacité de la milice à commettre davantage de crimes et d'attaques contre le peuple soudanais et à limiter le pillage et la contrebande des ressources et des richesses de l'État, notamment en punissant les entreprises qui financent les activités criminelles de la milice-FSR.

Il a exhorté les autres pays à adopter des positions similaires à celles des États-Unis pour empêcher la milice rebelle de poursuivre ses violations et ses crimes.