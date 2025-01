Ile Maurice: Opération spéciale pour traquer les contrevenants

Le ministre du Commerce et de la Protection des consommateurs, Michael Sik Yuen, a récemment dénoncé l'utilisation illégale de bonbonnes de gaz ménager de 12 kg par des restaurants, snacks, hôtels et voitures lors d'une émission radiophonique. Une situation qui avait résulté en une pénurie de bonbonnes bleues ménager dans certaines régions du pays. Le ministre avait insisté que la bonbonne de gaz ménager de 12 kg, subventionnée par l'État, n'est dédiée qu'aux ménages et avait dénoncé les agissements des contrevenants comme du «decanting illégal». Il a trouvé scandaleux que des gérants de restaurants et responsables d'hôtels ainsi que des propriétaires de voitures s'approprient des bonbonnes de gaz de 12 kg au détriment des ménages.

Pour traquer les contrevenants, la police de toutes les divisions est sur le qui-vive. Des opérations spéciales pour cibler ceux qui s'adonnent à cette pratique illégale sont en cours depuis le 8 janvier. Bien que les Consumer Protection (Use of Liquefied Petroleum Gas in Small Cylinders) Regulations 2012 interdisent le transvasement (decanting) de gaz liquéfié destiné à un usage domestique, plusieurs plaintes ont été enregistrées à la police sur cette activité illégale, où ce gaz est utilisé à la place de carburant dans des véhicules.

De plus, récemment cinq incidents ont été signalés à travers l'île, impliquant des véhicules utilisant ce type de carburant, qui ont pris feu, causant des blessures et des pertes humaines. Dans ce contexte, une opération spéciale antidecanting est menée depuis mardi. Elle mobilise des agents des postes de police, des police bikers, la Division Supporting Unit, l'Emergency Response Service ainsi que des agences de soutien. L'objectif est d'identifier, localiser et stopper les activités de transvasement de gaz liquéfié destiné à un usage domestique, d'arrêter les personnes impliquées dans ces activités et de sensibiliser la communauté et les conducteurs/propriétaires de véhicules utilisant ce type de carburant aux dangers liés à cette pratique. Les contrevenants encourent une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans et une amende n'excédant pas Rs 100 000.