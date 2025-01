Ile Maurice: Des habitants se plaignent du service de voirie

Certains habitants de Riche-Mare se plaignent du fait que le ramassage d'ordures se fait trop tôt, soit aux petites heures du matin. «Les camions passent vers 3 heures du matin et le bruit occasionné réveille tout le monde. Or, dans la région, il y a des personnes âgées et d'autres souffrantes qui ont besoin de repos. Cette situation ne peut plus continuer», soutient un habitant de la région.

Il maintient que cette situation dure depuis un moment. «Nous avons essayé de parler à un responsable, mais à chaque fois nous ne rencontrons que les travailleurs et le camionneur. Quand nous leur avons fait part de nos doléances, ils nous ont dit qu'ils ne font que leur travail. Nous ne savons plus vers qui nous tourner.» Les habitants soutiennent que le ramassage d'ordures se fait trois fois par semaine et qu'à chaque passage ils sont réveillés aux aurores.

Du côté du district council de Flacq, responsable des services de voirie pour cette région, on nous explique que le ramassage d'ordures doit se faire aux aurores pour «éviter les embouteillages durant les heures d'affluence». Toutefois, ils ne peuvent nous confirmer si ces services ont bien lieu à 3 heures du matin.

«Nous pouvons toutefois vous confirmer que nous n'avons reçu aucune plainte officielle des habitants de cette région par rapport à la gêne que pourrait occasionner le ramassage d'ordures le matin», conclut le district council.