Maroc: Université Privée de Fès - Une exposition 3A en célébration de l'art, l'architecture et l'artisanat marocains

Fès — L'Université Privée de Fès (UPF) a abrité, jeudi, l'"Exposition 3A", un événement artistique d'envergure célébrant l'art, l'architecture et l'artisanat marocains.

Organisée en marge de la Journée annuelle de Fès (Yawm Fès), cette exposition, une initiative de l'École Supérieure des Métiers de l'Architecture et du Bâtiment (ESMAB) de l'UPF, met en valeur les talents émergents de l'université tout en célébrant l'héritage artistique de Farid Belkahia, figure emblématique de l'art contemporain marocain.

Le vernissage de cette exposition a été marqué par une visite guidée animée par les étudiants de troisième année de la filière "Architecture Intérieure & Design" (AID3), au cours de laquelle ils ont partagé avec les visiteurs leur démarche créative, les concepts explorés dans leurs oeuvres et l'inspiration puisée dans l'univers de Farid Belkahia.

Dans une déclaration à la MAP, Brahim Akdim, vice-président à l'UPF a souligné l'importance de cette exposition qui intervient dans le cadre de la Journée annuelle de Fès et vise à ouvrir les portes de l'université au public et à mettre en lumière les travaux des étudiants en urbanisme et bâtiment, lesquels innovent tout en intégrant l'artisanat et le patrimoine marocains dans leurs créations.

M. Akdim a également insisté sur la détermination de l'UPF à renforcer ses liens avec le tissu socio-économique local, encourageant ainsi les étudiants à développer leurs compétences au service de l'innovation et du développement, notamment dans des secteurs clés comme l'artisanat, l'urbanisme et la préservation du patrimoine.

De son côté, le professeur d'arts plastiques à l'École Supérieure des Métiers d'Architecture et de Bâtiment de l'UPF, Benkirane Mhammed a souligné l'originalité de l'exposition d'autant plus que les oeuvres exposées intègrent des éléments typiques de Fès, notamment l'utilisation du cuir et de teintures végétales, traditionnellement employées dans les tanneries de l'ancienne médina.

Cette exposition se veut, selon les organisateurs, une exploration multidimensionnelle de l'art, structurée autour de trois axes fondamentaux. Il s'agit de l'artisanat abordé à travers une réflexion sur la peau comme support d'expression plastique, une démarche chère à Farid Belkahia, l'art conçu sous le prisme de la symbolique et de la valorisation des arts africains et l'architecture explorée à travers la composition architecturale des signes et symboles traditionnels, mettant en lumière l'importance de l'héritage culturel dans la création contemporaine.

L'UPF oeuvre, à travers cette initiative, à renforcer son engagement à promouvoir l'art et la culture, et à former une nouvelle génération d'artistes et d'architectes conscients de l'importance de préserver et de réinventer l'héritage culturel marocain.