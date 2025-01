Tanzanie: La Banque centrale du pays maintient son taux directeur à 6 % pour le premier trimestre

TLDR

La Banque de Tanzanie (BoT) a maintenu son taux de banque centrale (CBR) inchangé à 6 % pour un quatrième trimestre consécutif, dans le but de maintenir la stabilité du marché financier, de soutenir le contrôle de l'inflation et de stimuler la croissance économique. Cette décision s'aligne sur l'objectif de la BoT de maintenir l'inflation en dessous de 5 % et d'atteindre un taux de croissance du PIB de 5,7 % d'ici la fin du premier trimestre 2025, selon le gouverneur Emmanuel Tutuba.

La CBR, introduite en janvier 2024, a remplacé une politique basée sur la masse monétaire pour faire face à la volatilité des taux de prêts interbancaires. Depuis son introduction, le taux a été ajusté une fois, passant de 5,5 % à 6 % en avril 2024. Le CBR de la Tanzanie reste l'un des plus bas d'Afrique de l'Est, d'autres pays comme le Kenya (12,75 %) et l'Ouganda (10 %) étant aux prises avec des taux plus élevés.

La BoT prévoit un shilling tanzanien stable au premier trimestre, soutenu par des réserves de change de 5,5 milliards de dollars, suffisantes pour couvrir 4,5 mois d'importations. Les efforts portent notamment sur le renforcement des réserves d'or et l'utilisation de la monnaie nationale pour réduire la demande de devises.

Points clés à retenir

La décision de la Tanzanie de maintenir son CBR à 6 % reflète une approche prudente mais stable de la politique monétaire, ce qui la distingue dans une région où la plupart des membres de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) sont confrontés à des taux d'intérêt débiteurs à deux chiffres. La stabilité de la politique soutient la croissance économique tout en maintenant l'inflation dans les limites du seuil de 5 % fixé par la BoT. En donnant la priorité à des réserves de change stables et en renforçant ses réserves d'or, la Tanzanie améliore sa résistance économique aux chocs extérieurs. La stabilité du shilling est encore renforcée par l'application stricte des transactions en monnaie locale, ce qui limite la demande inutile de devises. Avec un taux interbancaire de 7,98 % au 7 janvier, la Tanzanie continue d'équilibrer efficacement les liquidités et les coûts de prêt.