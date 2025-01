Egypte: L'inflation ralentit à 23,4 % en décembre

TLDR

L'inflation globale annuelle en Égypte a ralenti pour atteindre 23,4 % en décembre, contre 25 % en novembre.

Cette décélération intervient malgré des hausses de prix significatives d'une année sur l'autre dans des secteurs clés.

Les prix des soins de santé ont connu une forte augmentation annuelle de 35 %, tandis que le logement, l'eau, l'électricité, le gaz naturel et les carburants ont augmenté de 22,5 %.

L'inflation globale annuelle en Égypte a ralenti à 23,4 % en décembre, contre 25 % en novembre, selon CAPMAS. Ce ralentissement survient malgré des augmentations de prix significatives en glissement annuel dans des secteurs clés, en particulier les aliments et les boissons, qui ont augmenté de 19,2 %.

Parmi les principaux facteurs d'inflation figurent une hausse de 19,8 % des prix de la viande et de la volaille et une augmentation de 4,4 % des prix des légumes. Le segment des boissons alcoolisées et du tabac a enregistré une hausse de 29,1 % en glissement annuel, tandis que le segment des restaurants et des hôtels a fait un bond de 28,2 %.

Les prix des soins de santé ont connu une forte augmentation annuelle de 35 %, tandis que les prix du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz naturel et des carburants ont augmenté de 22,5 %. Le secteur de l'éducation est resté relativement stable avec une hausse de 12,3 %. Sur une base mensuelle, l'inflation est restée stable, l'indice des prix à la consommation (IPC) étant resté inchangé à 239,7 points en décembre, après une hausse de 0,1 % en novembre.

Points clés à retenir

Bien que l'inflation en Égypte ait montré des signes d'apaisement en décembre, les coûts élevés dans les secteurs essentiels soulignent les défis économiques en cours. Les hausses de prix des produits alimentaires et des boissons, tirées par la viande, la volaille et les légumes, reflètent les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement nationales. Le taux d'inflation mensuel inchangé suggère que les efforts de stabilisation peuvent prendre effet, mais le niveau élevé de l'IPC indique une pression soutenue sur les consommateurs. La lutte contre l'inflation dans les biens et services essentiels restera essentielle pour les décideurs politiques qui s'efforcent de trouver un équilibre entre la reprise économique et l'accessibilité financière.