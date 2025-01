Afrique Centrale: Violents combats au Nord-Kivu entre l'armée et le M23

Kinshasa — Plus de 290.000 personnes ont été contraintes de fuir en décembre à cause des combats dans le Territoire de Lubero, dans le Nord Kivu, à l'est de la République Démocratique du Congo. C'est ce qu'indique le dernier rapport du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Ces personnes s'ajoutent à celles qui ont déjà été déplacées dans différentes régions du Nord-Kivu. Selon l'OCHA, le nombre total de personnes déplacées dans la province congolaise est de 2,7 millions.

Selon le rapport, « dans le territoire de Lubero, au Nord-Kivu, la situation humanitaire s'est encore détériorée au cours du mois de décembre 2024 en raison de la poursuite des affrontements armés liés à la crise du M23. La reprise des attaques armées des Forces démocratiques alliées (ADF) contre la population civile a aggravé la vulnérabilité des populations déjà fragilisées et contraintes à des déplacements multiples. Dans le sud de Lubero, les affrontements en cours entre les FARDC et le M23 ont déplacé plus de 290 000 personnes dans le nord, le nord-est, le nord-ouest et le sud du territoire ».

Les deux groupes mentionnés dans le rapport ont des origines différentes. L'ADF (Allied Democratic Forces) est un groupe rebelle ougandais implanté de longue date au Nord-Kivu et en Ituri, terrorisant les populations locales. En 2019, l'ADF a annoncé son affiliation à l'État islamique, accentuant sa connotation djihadiste (voir Fides 24/6/2023).

Le M23 est un groupe soutenu par le Rwanda, avec des armes et ses propres troupes, comme l'indique le rapport du 27 décembre du Groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, qui documente le soutien décisif des troupes rwandaises, des armes « high-tech » et des renseignements au groupe armé congolais dans la poursuite de ses conquêtes territoriales dans l'est de la RDC. Depuis le début de l'année, les combats se sont intensifiés dans la province, notamment en raison de l'échec des pourparlers de paix à Luanda, en Angola, à la mi-décembre (voir Fides 16/12/2024).

En particulier pour prendre le contrôle de Masisi, la capitale du territoire du même nom, qui ces derniers jours a changé trois fois de mains entre le M23 et les soldats de l'armée congolaise, soutenus par les miliciens pro-gouvernementaux du Wazalendo. Alors que la ville est revenue aux mains du gouvernement, les rebelles contrôlent les collines qui la surplombent, d'où ils peuvent riposter par de nouveaux assauts. L'armée et les miliciens pro-gouvernementaux tentent maintenant de reprendre le contrôle des collines pour sécuriser la ville.

La ville de Masisi est située à 80 km de la capitale du Nord-Kivu, Goma, qui est encerclée par les forces du M23 depuis des mois.