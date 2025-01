Algérie: Une délégation de Sonatrach examine au Niger le projet de création d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique à Dosso

ALGER — Le ministre nigérien du Pétrole, Sahabi Oumarou, a reçu une délégation de Sonatrach composée d'experts et de spécialistes dans le domaine du raffinage et de la pétrochimie, en visite de travail d'une semaine au Niger pour débattre du projet de création d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique dans la ville nigérienne de Dosso, a indiqué, jeudi, un communiqué du groupe.

Le projet, qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la feuille de route convenue entre les deux parties et qui englobe les volets technique et logistique garantissant la réussite de ce projet vital, consiste en "la création d'une raffinerie d'une capacité de production de 30 000 barils/jour, extensible à 100 000 barils/jour, et d'un complexe pétrochimique", ajoute le communiqué.

Cette coopération intervient dans le cadre de "l'engagement de l'Algérie à accompagner le Niger dans la transformation de ses richesses naturelles en opportunités de développement durable".

Lors de la rencontre, la délégation de Sonatrach a affirmé que le soutien à "ce projet vient en concrétisation de l'engagement pris par le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, lors de la visite du ministre nigérien du Pétrole en septembre dernier, l'Algérie s'étant engagée à accompagner le Niger dans la réalisation du projet de création d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique".

A cette occasion, le groupe Sonatrach s'est dit fier de "contribuer à ce projet stratégique qui traduit la vision de l'Algérie pour le renforcement de la coopération Sud-Sud et confirme sa position de leader en Afrique", ajoute le communiqué, précisant que cette rencontre a permis de "présenter l'expérience de Sonatrach pour renforcer les capacités des cadres nigériens".

Un groupe d'ingénieurs et de techniciens nigériens seront accueillis, dans ce cadre, dans les raffineries algériennes pour bénéficier d'une formation spécialisée, sous la supervision d'experts de l'Institut Algérien du Pétrole (IAP) relevant de Sonatrach", ajoute la même source.

De son côté, le ministre nigérien a affirmé que ce projet "constitue une étape cruciale vers la réalisation de la souveraineté énergétique et un fondement essentiel à la transition économique du Niger, en ce sens qu'il contribue à la satisfaction des besoins nationaux, à la création d'emploi, au renforcement du contenu local et à l'attraction des investissements", précise le document.

En accueillant la délégation de Sonatrach, le ministre nigérien "a exprimé ses remerciements à l'Algérie et au groupe Sonatrach, qui constitue un modèle et un partenaire stratégique pour le Niger, pour son soutien dans ce domaine ".