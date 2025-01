Gabon: Le Chef de l'État et la Première Dame reçoivent les voeux du Corps diplomatique et des Forces de Défense et de Sécurité

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, et la Première Dame Zita Oligui Nguema, ont reçu ce jour les voeux de nouvel an du Corps diplomatique accrédité au Gabon ainsi que ceux des Forces de Défense et de Sécurité.

Cette cérémonie solennelle a vu également la participation des membres du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) et des représentants des organisations internationales.

Tout en exprimant ses voeux les meilleurs au nom de tous les diplomates, SEM Luambo Siongo François, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Démocratique du Congo près la République Gabonaise et Doyen du Corps diplomatique a tenu à saluer les avancées réalisées par le CTRI en conformité avec la feuille de route de la transition.

Il s'agit notamment de la tenue des assises du Dialogue National Inclusif, de l'organisation pacifique du scrutin référendaire et de l'adoption de la nouvelle Constitution. Les diplomates ont ainsi réaffirmé leur soutien face aux réformes engagées, en soulignant la détermination des autorités à respecter le chronogramme de la transition.

En retour, le Chef de l'État a dans son allocution remercié les diplomates pour leur implication et réaffirmé son engagement à organiser des élections libres et transparentes après l'adoption du nouveau code électoral.

Saluant les efforts diplomatiques ayant conduit à la levée des sanctions de la CEEAC, le Chef de L'État a exprimé sa volonté d'élargir les partenariats internationaux en annonçant la disponibilité du Gabon à accueillir la tenue prochaine de deux événements majeurs dont le Sommet de l'Union Africaine en 2027, soit cinquante ans après celui de l'OUA tenu à Libreville en 1977, ainsi que le 60e anniversaire de l'OIF en 2030.

En outre, le Chef de l'État a reçu les voeux des Forces de Défense et de Sécurité.Dans leurs interventions, les Commandants en Chef des différents Corps de Défense ont unanimement exprimé leur gratitude au Chef de l'État pour les actions menées en matière d'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. L'on pourrait citer entre autres la construction et la réfection de certaines infrastructures, la construction de logements, la dotation en équipements roulants, tactiques et civils, en moyens nautiques, en matériel de maintien de l'ordre et effets d'habillement, la formation des agents, et les recrutements.

En réponse, le Président de République a formulé à son tour des voeux de bonheur et de paix à l'endroit de ses frères d'armes en leur rappelant une des grandes valeurs qui caractérisent l'armée à savoir la culture du secret. Dénonçant une fois de plus les dérives observées, le Chef de l'État a enjoint les Commandants en Chef des différents corps de mettre un accent particulier sur le maintien de la discipline, et appliquer des sanctions sur tout comportement déviant et développer l'esprit patriotique, le sens de l'honneur et l'abstention aux réseaux sociaux.

Par ailleurs, dans la perspective de l'adoption imminente du statut paramilitaire des Corps des Eaux et Forêts et des Douanes, le Président de la République a annoncé la mise à disposition de 3000 postes budgétaires.

