Angola: Le centre historique de Mbanza Kongo reçoit plus de cinq mille visiteurs

Mbanza Kongo (Angola) — Cinq mille 513 citoyens, nationaux et étrangers, ont visité le Centre Historique de Mbanza Kongo, province de Zaire, de janvier à décembre 2024, ce qui représente une réduction de deux mille 6 visites par rapport à 2023.

Il convient de noter que le Centre Historique de Mbanza Kongo a été élevé au Patrimoine Mondial de l'Humanité, le 8 juillet 2017, par l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO).

S'adressant à l'ANGOP ce vendredi, le directeur du Musée des Rois du Kongo, Avelino Manzueto, a expliqué que sur le nombre total de touristes qui ont visité cette ville l'année dernière, 287 étaient des citoyens étrangers originaires du Portugal, de France, du Brésil et des États-Unis d'Amérique, avec la vieille cathédrale (Kulumbimbi) et le musée local étant les monuments historiques les plus visités.

Concernant le musée, la source a indiqué que les touristes ont pu découvrir des objets qui étaient destinés à l'usage personnel des derniers souverains de l'ancien Royaume du Kongo, en mettant l'accent sur Ntinu Nekongo.

L'institution muséale susmentionnée, située au coeur de la ville de Mbanza Kongo, dispose de six salles thématiques exposant des pièces qui illustrent les migrations, la fixation, la répartition et la composition des peuples Kongo, ainsi que la division du territoire, ses limites géographiques, son organisation et la situation sociopolitique et économique.

Dans cet espace, qui abrite 106 collections muséales, sont également exposés l'évolution historique de Mbanza Kongo, en tant que capitale de l'ancien Royaume du Kongo, et des aspects liés à la culture et à l'histoire du peuple Kongo.

Un nouveau musée du Royaume Kongo en construction

Le responsable a informé qu'il existe un projet en cours pour construire un nouveau musée pour le Royaume du Kongo, qui devrait également inclure les pays qui faisaient partie de l'ancien Royaume du Kongo, notamment la RDC, le Gabon et le Congo.

« Ce projet a été esquissé il y a longtemps, nous attendons juste son exécution par notre Exécutif », a-t-il expliqué.

Avelino Manzueto a également parlé des efforts que le Gouvernement angolais, à travers le Ministère de la Culture et des partenaires internationaux, entreprend pour récupérer certaines pièces muséales perdues dans cette institution pendant le conflit armé.

Sans donner de chiffres, il a dit qu'une quantité considérable de la collection du Musée des Rois du Kongo se trouve dans certains pays d'Europe et d'Amérique, soulignant que tout est fait pour la récupération et la restitution.

« En plus de récupérer cette collection volée, nous étudions la possibilité de réaliser des répliques de certaines pièces considérées plus importantes du point de vue culturel et historique », a-t-il conclu.