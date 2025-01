Angola: Une session ministérielle et une conférence des femmes marquent la première journée du sommet

Kampala — La session ministérielle des responsables de l'agriculture, du développement rural, de l'eau et de l'environnement et la réunion des jeunes et des femmes sur les défis du secteur sur le continent ont dominé la première journée du Sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA) sur le Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA), en Ouganda.

Au début des travaux, qui se déroulent jusqu'au 11, le pays est représenté par le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos, qui a défendu la réforme du secteur sur le continent, en vue d'industrialiser les produits localement et d'éviter l'exportation de matières premières.

La réunion s'est tenue à huis clos et a porté sur la présentation de la stratégie et du plan d'action du PDDAA pour les dix prochaines années.

Dans son discours, la commissaire de l'UA chargée de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable, la diplomate angolaise Josefa Sacko, a souligné que le sommet prendra des décisions historiques qui façonneront la transformation des systèmes agroalimentaires du continent au cours de la prochaine décennie.

En parallèle, la réunion des jeunes, organisée sous le thème « renforcer la résilience des systèmes agroalimentaires par la commercialisation », a fourni aux participants un environnement pour présenter des solutions à l'insécurité alimentaire et créer des opportunités pour les groupes marginalisés.

Les aspects liés à l'importance des jeunes et des femmes dans l'agriculture ont également été abordés.

L'Angolaise Joana Lina, participante à la réunion, a souligné sa tenue, notamment en raison de l'émergence de la nouvelle stratégie et du nouveau plan d'action (2026 - 2035), liés, entre autres, au rôle et au développement de la jeunesse en Afrique.

Elle a affirmé qu'il n'était pas acceptable de continuer à importer de la nourriture, car le continent a un potentiel en termes d'eau, de terres fertiles et arables, et donc l'agriculture, qu'il considère comme « la base de tout », doit être développée.

Le sommet extraordinaire vise à mobiliser davantage d'investissements pour l'agriculture et à renouveler l'engagement des pays africains à allouer au moins 10 % de leurs budgets nationaux au secteur.

Le programme comprend une séance conjointe vendredi (2ème jour de travail) entre les chefs de l'Agriculture, du Développement rural, de l'Eau et de l'Environnement et les ministres des Affaires étrangères.

L'événement se terminera samedi avec la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui adoptera la Déclaration de Kampala sur la création de systèmes agroalimentaires résilients et durables en Afrique.

Les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'UA sont attendus dans la capitale ougandaise, notamment le Président de la République, João Lourenço, les ministres des Affaires étrangères et des experts du domaine, ainsi que des représentants d'organisations régionales, de jeunesse et de femmes, de la société civile, des universitaires et partenaires au développement.

Le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, est à Kampala depuis jeudi après-midi pour participer au sommet.