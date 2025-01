Angola: Le CFB rétablit la circulation des trains sur la ligne Cuito-Luau

Luena (Angola) — Le Chemin de Fer de Benguela (CFB) a rétabli, ce vendredi, la circulation des trains sur la ligne Cuito-Luau, avec une augmentation de deux wagons.

La compagnie ferroviaire avait interrompu la circulation des trains pendant une période de deux jours sur cette ligne, pour des raisons opérationnelles, en vue d'ajouter deux nouvelles voitures de 62 places chacune.

Selon une source du CFB contactée par l'ANGOP, avec cette augmentation, le train qui circule sur la ligne Cuito - Luena-Luau et vice-versa, compte désormais cinq voitures, augmentant le nombre de places disponibles à 310, contre 186 auparavant par voyage.

La source a confirmé l'arrivée, ce vendredi, à Luena de deux trains, en provenance des villes de Huambo et Cuito (Bié), avec le voyage vers la municipalité de Luau, province de Moxico - Leste, prévu pour samedi.

Dans le sens inverse, un train de voyageurs a quitté Luena en direction de la province de Huambo, avec l'arrivée prévue à 20 heures.

En plus de cela, le CFB dispose d'un train spécial de voyageurs sur la ligne Lobito (Benguela) - Luena (Moxico), avec une fréquence hebdomadaire.

Le train est le moyen de transport le plus utilisé pour transporter des personnes et des marchandises entre les régions du centre et de l'est du pays, avec une ligne de plus de mille kilomètres, reliant les provinces de Benguela, Huambo, Bié, Moxico et Moxico Leste.

Les données indiquent qu'en 2024, cette compagnie ferroviaire a transporté plus d'un million de passagers sur cette ligne.