Angola: Réunion conjointe des ministres en charge du PDDAA

Kampala — Les ministres des Affaires étrangères et de l'Agriculture du continent africain se réunissent ce vendredi à Kampala, en Ouganda, au deuxième jour du Sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique (PDDAA).

Selon le programme, la Commissaire de l'UA chargée de l'Agriculture, du Développement rural, de l'Économie bleue et de l'Environnement durable, l'Angolaise Josefa Sacko, ouvrira la réunion et à la fin, le rapport ministériel conjoint des ministres des Affaires étrangères et de l'Agriculture sera adopté.

À cet effet, le ministre des Relations Extérieures, Téte António, se trouve dans la capitale ougandaise depuis jeudi après-midi, ainsi que le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos, qui a participé à la séance d'ouverture.

La réunion conjointe précède la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue samedi, dernier jour des travaux, avec la présence garantie du Président de la République, João Lourenço.

La réunion extraordinaire a débuté jeudi avec la session ministérielle des responsables de l'Agriculture, du Développement Rural, de l'Eau et de l'Environnement et se poursuivra jusqu'à samedi prochain (11).

L'événement examinera le Mémorandum de participation de l'Angola aux sessions ministérielles du PDDAA, son projet de stratégie et Plan d'action pour la période 2026-2036 et le Projet de Déclaration de Kampala sur la création de systèmes agroalimentaires résilients et durables en Afrique.

Depuis son lancement en 2003 à Maputo, le Programme détaillé de développement agricole en Afrique joue un rôle crucial dans la transformation agricole du continent, dans le but d'accroître la sécurité alimentaire et la nutrition, de réduire la pauvreté rurale, de créer des emplois et de contribuer au développement économique et à la protection de l'environnement.

Le PDDAA vise à atteindre un taux de croissance annuel de 6 % dans le secteur agricole en allouant au moins 10 % des budgets des États membres de l'Union africaine à l'agriculture.

Au cours de la première décennie de son programme, la Déclaration de Maputo (2003-2013) a obtenu des résultats positifs, notamment la signature de pactes du PDDAA par 45 États membres de l'UA qui ont lancé des Plans nationaux d'investissement agricole (PNIA), alignés sur le PDDAA.

