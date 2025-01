Congo-Brazzaville: Tennis de table - Le club Avenir déplore les propos du président de la fédération à son encontre

Les dirigeants du club Avenir, prétendants aux différents postes de la Fédération congolaise de tennis de table, ont manifesté leur indignation à la suite des propos « inappropriés » prononcés lors d'un point de presse animé par le président de la fédération, Aimé Chistian Wonga.

Au cours d'un entretien avec la presse, les dirigeants du club Avenir, dont son secrétaire Nestor Tongo-Makita, ont apporté un éclairage à l'ensemble du public sportif congolais sur la crise post-électorale qui prévaut au sein de la FCTT. « Les membres du club avaient saisi la chambre de conciliation et d'arbitrage de sport pour la première fois à la suite de l'invalidation de leurs candidatures, la révocation du président de la commission électorale. Nous avons eu gain de cause sur les candidatures et la révocation de la commission », explique le document.

Nestor Tongo-Makita précise qu'à la reprise du processus électoral précédemment suspendu par le ministère des Sports, une nouvelle commission électorale avait été mise en place. Cependant, concernant le corps électoral, les mêmes clubs fictifs créés en 2024 à des fins électorales étaient reconduits et validés en un week-end, dans la précipitation d'organiser l'assemblée générale élective le lundi, « malgré le courrier adressé par le club Avenir à la Direction générale des Sports, visant à obtenir un report éventuel de l'élection.

La citation à comparaitre a été déposée le lundi en matinée pendant l'organisation de l'assemblée générale ordinaire de notre fédération dont les organisateurs ont ignoré l'injonction totalement en organisant l'assemblée générale élective sans les membres du club Avenir et ont rendu public partout les résultats de cette élection », déplore Nestor Tongo-Makita

Il a ajouté que lors de l'audience organisée à cet effet, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport (Ccas n'a pas pu se prononcer sur le report d'une élection qui a déjà eu lieu. « Il nous appartenait alors de la saisir une fois de plus pour demander purement et simplement l'annulation de cette farce électorale », ajoute le secrétaire du club Avenir avant de préciser que leur confiance est faite à la Ccas afin qu'elle se prononce sur cette affaire.