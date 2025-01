Congo-Kinshasa: Les souvenirs de la musique congolaise - Dr Nicolas Kasanda, une éternelle icône et génie de la musique congolaise

Grâce à son cousin Tino Baroza, un des meilleurs guitaristes congolais qui lui apprit à jouer à la guitare, Dr Nico, durant son parcours, a exercé une forte influence sur toute une génération de guitaristes tels que Guyvano, Athel, Dizzy Mandzieku, Mavatiku Michélino, Gerry Gérard et autres.

Né le 7 juillet 1939, à Mikalayi, dans la province du Kassaï, en République démocratique du Congo, Nicolas Kasanda Wa Mikalay, dit Nico Mobali puis Dr Nico fréquente une école primaire professionnelle de Kinshasa, dans la section mécanique d'où il en sort avec un diplôme de tourneur. Deux ans après, il enseigne dans une école professionnelle avant d'opter définitivement pour la musique. La guitare est son instrument de prédilection et bénéficie d'une solide formation grâce à son cousin Emmanuel Tchilumba Wa Boloji Aka alias Tino Baroza? son maître spirituel.

A 17 ans, sous la houlette de son frère Charles Mwamba Aka dit Dechaud (guitariste), Nico intègre l'African Jazz de Joseph Kabaselé où il enregistre son premier 45 tours comme soliste aux éditions Opika, titre "Témbé nyé". Par la suite, le patron des éditions Opika ayant remarqué ses talents et désirant le retenir dans son écurie (orchestre maison) luis offre une bicyclette et sa première guitare. De fil en aiguille, Nico va finalement s'imposer comme soliste patenté au sein de l'African Jazz.

Lors de la table ronde de Bruxelles, en Belgique, où se retrouvèrent des hommes politiques de l'ex-Congo belge pour négocier l'indépendance de ce pays auprès des autorités belges, l'African Jazz agrémenta la cérémonie. Nico marquera de ses riffs de guitare sophistiquée l'album "Indépendance cha cha", souvent considéré comme le premier disque à succès panafricain et qui a contribué à populariser la rumba congolaise.

En 1963, suite à la contestation de la gestion peu orthodoxe de Joseph Kabaselé, Nico et Tabu Ley Rochereau quittent l'African Jazz et fondent l'African Fiesta d'où naîtront plus tard, en1966, l'African Fiesta National de Rochereau et l'African Fiesta Sukissa de Nico. Ceci suite à un conflit de leadership entre les deux.

De 1966 à 1970 sont les années fastes de l'orchestre African Fiesta Sukisa. Sous la férule du Dr Nico et des grands chanteurs tels que Apôtre, Mizélé, Chantal, Lessa Lassan et Josky Kiambukuta, l'African Fiesta Sukisa est au faîte de la gloire. Il devient l'un des groupes les plus populaires de la scène musicale congolaise, excellant dans un rythme traditionnel de la région du kassaï, "Le mutuachi", avec une section rythmique composée de Georges Arnaud (batterie), Luningu (guitare basse), Dechaud (guitare accompagnement), et les envolées rythmiques de la guitare du Dr Nico. Les titres sublimes, à savoir "Ngalula", "Nico a lekaki", "Bougie ya motema", "Marie Pauline", "Sanza zomi na mibale" ou encore "Bolingo ya sens unique", "Sadi na boyi masumu", "Bolingo ezali pona kissi té" popularisent la rumba congolaise et émerveillent les mélomanes du Pool Malebo.

En 1972, l'African Fiesta Sukisa connaît des difficultés et c'est la descente aux enfers. Au début des années 1980, Nico tente en vain de retrouver le haut de l'affiche dans l'Afrisa de Tabu Ley et l'orchestre les Redoutables d'Abeti Masikini. Son ultime tentative pour remettre l'African Fiesta Sukisa à flot échoue. A signaler également la collaboration avec la chanteuse Lucie Eyenga qui sera de courte durée.

Atteint par la maladie au cours de l'année 1985, celui que l'on considère comme une véritable légende de la guitare classique congolaise sera transporté d'urgence, grâce à la couverture médicale accordée par la présidence de la République aux artistes (accordée très tardivement), le 22 septembre 1985, à l'hôpital Saint Luc de Bruxelles où il décède dans la nuit de son admission.

A noter que Dr Nico était l'un des deux grands guitaristes congolais et son plus grand rival était Franco Luambo Makiadi, leader de l'orchestre TP Ok Jazz. Ils étaient tous les deux des artistes innovants et très passionnés par la guitare, créateurs de deux styles qui sont les fondements de la musique congolaise, à savoir le style African Jazz avec Nico, et le style Ok Jazz avec Franco que de nombreux guitaristes et artistes du Pool Malebo ainsi que du continent continuent de s'inspirer aujourd'hui.

Dr Nico, au cours de son parcours musical, a produit des oeuvres de bonne qualité artistique ponctuées par des envolées rythmiques de sa guitare dont lui seul détenait le secret. C'est à juste titre qu'il était surnommé par les fans et mélomanes "Dr Nico, dieu de la guitare".