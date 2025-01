Congo-Brazzaville: Renaissance culturelle à Brazzaville - Le Cfrad se transforme en pôle d'excellence artistique

Dans le paysage culturel congolais, une métamorphose d'envergure est en cours. Le Centre de formation et de recherche en art dramatique (Cfrad) de Brazzaville entre dans une nouvelle ère avec le lancement officiel de ses travaux de réhabilitation annoncés lors d'une conférence de presse, le 12 décembre dernier. Ce projet majeur, financé à hauteur de 4 millions d'euros par l'ambassade de France au Congo, s'inscrit dans une vision plus large de préservation et de valorisation du patrimoine mémoriel de la République du Congo.

« Démolir pour mieux reconstruire », telle est la philosophie qui guide actuellement les travaux. Le chantier, débuté en novembre 2024, a déjà transformé radicalement le visage du site. Les ouvriers s'activent quotidiennement, procédant à la démolition minutieuse des parties instables du bâtiment pour ne conserver que son ossature principale. Cette mise à nu révèle des volumes prometteurs, laissant entrevoir le potentiel extraordinaire de sa transformation future.

L'aspect environnemental n'est pas en reste dans ce projet d'envergure. Les travaux d'aménagement extérieurs ont démarré avec une attention particulière portée à la stabilisation du talus et au terrassement du site. Ces interventions cruciales visent à prévenir l'érosion et les ravinements du terrain, garantissant ainsi la pérennité des futures installations. Un élément particulièrement attractif du projet est la création prévue d'une terrasse basse offrant une vue imprenable sur le fleuve, conjuguant ainsi culture et nature.

Le projet franchit une étape décisive avec le lancement, le 20 novembre 2024, de l'appel d'offres pour la phase 2 de sa réhabilitation et de son extension. Cette nouvelle phase s'annonce comme un défi architectural ambitieux. Elle vise à créer un équilibre parfait entre préservation du patrimoine et innovation contemporaine.

La dimension institutionnelle du projet n'est pas négligée. Lors d'une réunion technique le 25 novembre 2024, le ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs a manifesté sa préférence pour un statut d'établissement public à caractère administratif. Cette orientation stratégique témoigne de l'ambition de faire du Cfrad un acteur incontournable du paysage culturel national.

La gouvernance du projet est assurée au plus haut niveau, comme en témoigne le troisième comité de pilotage qui s'est tenu le 2 décembre 2024 à Brazzaville. Cette rencontre a réuni des personnalités de premier plan, notamment Lydie Pongault, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, et Claire Bodonyi, ambassadrice de France au Congo.

Comme pour souligner la dimension artistique du projet, la conférence de presse du 12 décembre s'est distinguée par des performances artistiques qui ont donné un avant-goût prometteur de l'avenir du Cfrad. « Un lieu d'excellence artistique et pédagogique », promet-on, qui contribuera au rayonnement culturel de Brazzaville et du Congo tout entier.

En cette année 2025, le Cfrad se positionne ainsi comme un symbole de renouveau culturel, incarnant parfaitement la volonté de « construire un avenir d'excellence, en harmonie avec les jeunes générations », comme le souligne l'équipe du projet Cfrad-ICC dans ses voeux à la communauté. Cette transformation ambitieuse promet de faire de ce lieu historique un carrefour dynamique où se rencontreront création contemporaine, formation artistique et valorisation du patrimoine congolais.