Congo-Brazzaville: Musique - Afara Tsena sur la scène parisienne

Afara Tsena Fukushima donne rendez-vous à ses fans français et du monde entier le 8 mars prochain? au cabaret sauvage à Paris. Ce concert promet d'être une célébration inoubliable de l'Afro-Mbokalisation et une nouvelle preuve de son talent unique.

De l'"Afro-Mbokalisaton" aux grandes scènes internationales, l'éloge de la carrière musicale du jeune artiste Afar Tsena ne fait que se justifier. Toujours dans la continuité de l'authenticité, il impose avec justesse l'effervescence que représente la musique urbaine au Congo. Pour le grand rendez-vous sur la scène parisienne, il entend porter encore plus haut les couleurs du drapeau congolais comme il le fait souvent. Jeune, plein d'énergie, l'artiste a la verve musicale dans les veines et promet, par ailleurs, de livrer un show à la hauteur de son savoir-faire.

« Ce concert est a priori le positionnement de la musique congolaise sur la scène musicale parisienne. C'est le deuxième concert live à Paris de l'artiste, après le premier il y a de cela sept mois. Alors, ce concert sera la confirmation live de l'Afro-Mbokalisation avec des nouvelles couleurs inédites et à couper le souffle. Ceci reste à découvrir ce jour-là », a fait savoir Bernadet Galeka, son manager.

Ce concert, Afara Tsena l'abordera avec maestria et beaucoup de professionnalisme devant un public dont il imagine déjà enflammé, où allégresse et émotion se mélangeront pour donner un show vitaminé aux sons d'Afro-Mbokalisation. L'artiste garde la même énergie, le même enthousiasme et l'envie de faire de chacun de ses concerts un moment unique de la vie. Il aime manifestement la scène et dégage une belle énergie et, pendant ce concert, il donnera par son charisme, son professionnalisme, son énergie débordante un aperçu de son talent.

« Le public de la diaspora congolaise ne pourra qu'être fier de l'enfant du pays, Afara Tsena, car du jour au jour, la Mbokalisation continue de conquérir les quatre coins du monde. Surtout avec la récente sortie en audio de "Mboka mopaya" dont le clip vidéo est en cours et qui ne cesse d'envahir la toile et, le 8 mars, la diaspora congolaise vivra cette ambiance en live », a affirmé le manager. Il a confirmé que l'artiste est une belle carte de visite qui reflète une personnalité sur laquelle les mécènes et les opérateurs culturels vont désormais compter. En effet, Afara Tsena, c'est d'abord une voix puissante, fervente et généreuse qui a le grain idéal pour aborder un répertoire pleinement riche.

Raphael Owary Houssene, connu sous le pseudonyme d'Afara Tsena, est une étoile montante de la musique urbaine congolaise. En tant que figure incontournable de la scène musicale, il continue de faire vibrer les couleurs à travers le monde. Avec le célèbre mouvement "Omongo mwamou", il a fusionné les sonorités traditionnelles congolaises, le coupé-décalé et le ndombolo pour donner naissance à "l'Afro-Mbokalisation", un style qui séduit l'Afrique et au-delà des frontières.

Les mélomanes de toute part ne peuvent s'empêcher de se trémousser ou de se tortiller au son de ses morceaux. En quelques années, l'artiste a su s'imposer grâce à des titres phares tels que "Jalousie", "Mbokalisation 3.0" ou encore "Mboka mopaya". Ses tournées en Afrique, en Europe et en Amérique confirment son ascension fulgurante. En mai dernier, il a enflammé le théâtre du gymnase à Paris lors d'un concert mémorable marquant une nouvelle étape dans sa carrière internationale.