Congo-Brazzaville: Trace Awards 2025 - Tidiane Mario nominé

Le Congolais Tidiane Mario est parmi les six artistes africains nominés dans le cadre de l'édition 2025 de Trace Awards, catégorie "meilleur artiste" qui se tiendra le 26 février, en Tanzanie. Cette cérémonie de récompense du mérite contribue au développement et à la promotion de la culture africaine, tout en favorisant les échanges, les collaborations et les opportunités entre les acteurs.

Tidiane Mario, de son identité réelle Jostie Tidiane Mantsouma Mario, est né à Brazzaville. Il est auteur-compositeur, chanteur, interprète et danseur ayant commencé sa carrière en 2013 au sein du mythique groupe d'afrobeat A6. En 2014, le groupe connaît son premier succès avec le titre "Mokossa", suivi d'autres singles tels que "Boma relation" et "Wassa". En 2016, le groupe signe avec Sony Music France et sort en 2017 le premier single de sa collaboration intitulé "Dingue", suivi de " L'invité n'invite pas". "Jeunesse", l'album issu de cette collaboration avec le géant de l'industrie musicale française, voit le jour en 2020.

Après la dislocation de ce groupe, Tidiane Mario décide d'évoluer en solo avec ses titres tels que "Nana", " Lomama". C'est surtout le titre "Pagaille", sorti en 2021, qui l'a poussé au-devant de la scène musicale congolaise. Il enchaîne deux featuring dont "Tala ngaï" avec le rappeur Gaz Fabilouss et "Kengenge", avec Samarino, tous les deux originaires du Congo-Kinshasa. Son single "Give me freedom" a fait de lui le premier artiste urbain congolais à dépasser un million de vues sur la plateforme de visionnage YouTube. Le clip de la chanson met, par ailleurs, en avant la danse congolaise "Mopacho" qui sera reprise par plusieurs internautes sur les réseaux sociaux, sous forme de challenge.

Pour cette édition de Trace Awards, les talents créatifs africains qui seront sur scène auront l'occasion de se connecter avec d'autres pour partager les idées, les expériences et obtenir des informations de la part des leaders de l'industrie musicale. Ce grand rendez-vous musical africain qui récompense l'excellence vise à transcender les frontières culturelles, sociales, historiques et géographiques, contribuant ainsi au développement de la musique africaine et aux carrières des jeunes artistes africains dont la plupart manquent parfois de visibilité et de notoriété.

Trace Awards est l'un des événements qui fait la symbiose entre les artistes africains de divers horizons, tout en mettant à l'honneur des différentes facettes de la culture africaine à travers une programmation riche. Plusieurs artistes africains sont nominés dans différentes catégories, à savoir du hip-hop, du rap, du soul, du zouk, de l'afrobeat, la RnB, le coupé-décalé et bien d'autres genres musicaux. Pour la bataille du prix du meilleur artiste francophone, le rappeur congolais sera en challenge avec d'autres artistes tels que Gaz Mawete, Didi B, Josey, Wally B. Seck.