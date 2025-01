Congo-Brazzaville: Musique - Rousson sacré meilleur artiste de la diaspora en Russie

À l'occasion de la 6e édition des Congo Best Awards, l'artiste musicien congolais, Rousson, a été sacré "Meilleur artiste de la diaspora" grâce à son single intitulé "C'est quoi" en featuring avec l'artiste ivoirien Fior de Bior. Ce prix prestigieux reconnaît son talent exceptionnel et son succès international.

"Les paroles s'envolent, les écrits restent. On a écrit l'histoire et on continue d'écrire. J'ai été certifié le premier single d'or congolais en Russie. C'est grâce à vous et sans vous je suis zéro. Tout ce travail acharné durant l'année 2024 a fini par payer. Nous voici nominés à la 6e édition Congo best Awards, dans la catégorie de meilleur artiste de la diaspora", a lancé l'artiste.

Rousson Mbou-Koua est un musicien congolo-russe, diplômé de la faculté des mines et du pétrole de l'Université polytechnique de recherche nationale de Perm, en Russie. C'est dans ce pays qu'il a découvert et développé son talent musical, une base solide pour sa carrière prometteuse.

Cette carrière a véritablement pris son envol en 2017 lorsqu'il a remporté le premier prix du festival du "Printemps des étudiants russes". Depuis lors, sa popularité n'a cessé de croître, grâce à ses victoires dans des concours créatifs intercollégiaux et à son activité dynamique sur les réseaux sociaux.

En août 2024, Rousson a été accueilli à la Maison russe pour présenter son single d'or, "C'est quoi", en collaboration avec l'Ivoirien Fior 2 Bior. Devenir le premier artiste congolais à obtenir une certification single d'or en Russie est un accomplissement majeur qui souligne son influence grandissante sur la scène internationale.

Toujours l'année dernière, il a également effectué une tournée musicale en République du Congo, comprenant des concerts à Brazzaville et Pointe-Noire. Ses performances énergiques ont ravi le public et renforcé son lien avec les fans. Une soirée créative au Centre culturel russe, à Brazzaville, a été un autre point culminant de cette tournée.

Rousson ne se contente pas de créer de la musique ; il joue également un rôle crucial dans la promotion de la culture musicale russe en Afrique. En retour, il initie les auditeurs russes aux traditions musicales africaines contemporaines, jetant ainsi un pont culturel entre les deux continents.

Sa discographie impressionnante comprend des albums en studio, des singles à succès et des collaborations internationales. Parmi ses oeuvres les plus célèbres figurent "C'est quoi" et "Printemps des étudiants", qui ont toutes deux rencontré un grand succès critique et commercial.

En somme, Rousson continue de promouvoir la culture musicale congolaise et russe avec passion et dévouement. Ses efforts visant à créer des liens culturels solides entre les deux continents sont largement reconnus. Sa tournée musicale à Pointe-Noire et à Brazzaville a été un des moments forts de sa carrière, démontrant une fois de plus son talent et son impact sur la scène musicale internationale.