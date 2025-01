Congo-Brazzaville: Festival Muntuta - La promotion de la musique tradi-moderne au cœur de la première édition

La première édition du festival Muntuta s'est tenue du 27 au 29 décembre 2024, à Brazzaville. La rencontre a servi de cadre d'échange et de partage d'expériences et de savoir-faire entre les artistes, afin de valoriser les danses et musiques tradi-modernes des différents départements du Congo.

Le festival vise, entre autres, à promouvoir les valeurs culturelles et artistiques congolaises, tout en mettant en avant des talents locaux à travers une grande variété d'activités pour encourager les échanges culturels sur le plan national et au-delà des frontières ; à créer une expérience de rassembleur pour renforcer le sentiment d'appartenance nationale et de contribuer à redonner l'image du pays à travers la musique folklorique et tradi- moderne.

La première édition de ce festival s'est tenue sur le thème "Promouvoir les talents et les valeurs culturelles de notre pays le Congo", mettant particulièrement l'accent sur la culture du département de la Bouenza. « L'idée de ce festival est née d'un désir profond de valoriser et de faire rayonner la richesse culturelle de la Bouenza, un département plein de talents, d'histoire et de tradition unique. Nous avons voulu créer une plateforme où tous ces éléments pourraient être célébrés tout en inspirant un sentiment de fierté et de l'unité nationale », a indiqué Bradel Prestige alias le Prince, chargé de communication du festival.

La vision globale du festival, a-t-il dit, s'inscrit dans la promotion de la culture congolaise dans toute sa diversité, car chaque département du pays, par sa culture unique, contribue au rayonnement de l'identité culturelle nationale. « C'est un festival tradi-moderne et nous voulons honorer les traditions tout en intégrant des éléments modernes pour toucher un public plus large et montrer que notre culture évolue avec le temps sans perdre son essence. Nous avons invité des artistes et groupes dont la majorité est issue de la Bouenza pour valoriser leurs talents et aussi pour enrichir la diversité », a-t-il renchéri.

Pour cette première édition, plusieurs activités ont étés au programme, à savoir des conférences-débats, des ateliers, des animations culturelles et artistiques, des spectacles de danses traditionnelles et modernes, des prestations des artistes et groupes locaux, la remise des trophées pour récompenser les talents remarquables, la dégustation des mets typiques de la Bouenza pour promouvoir la gastronomie locale.

« La culture congolaise est d'une richesse inestimable, mais reste sous-valorisée sur le plan national et international. Nous avons des danses, des musiques, des récits et des savoir-faire qui méritent d'être mieux connus et mieux partagés. Ce festival est une contribution à cet effort », a poursuivi le chargé de la communication.

Ce festival envisage, lors des prochaines éditions, prendre une autre dimension pour devenir l'un des événements majeurs en proposant de s'immerger dans la créativité des différents départements du pays, afin de sortir la musique tradi-moderne du ghetto et de mettre en lumière ces nombreux artistes qui manquent de visibilité et de notoriété.

Une opportunité pour eux de faire des rencontres avec des professionnels dont les mécènes, managers et producteurs. Cette manifestation qui entend faire le métissage culturel et musical entre les départements du pays construit l'identité congolaise tout en confrontant la diversité des cultures et développant l'esprit de la tolérance ainsi que le respect de l'autre dans la singularité.