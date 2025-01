Tunisie: Visa, passeport, ETA - Ce qui change pour voyager en 2025

L'année 2025 s'annonce comme un tournant majeur pour les voyageurs internationaux. En effet, de nombreux pays adaptent leurs règles d'entrée et mettent en place de nouveaux systèmes de contrôle des frontières. Ces changements visent à améliorer la sécurité, simplifier les démarches administratives et gérer plus efficacement les flux migratoires. Voici un tour d'horizon des formalités qui entreront en vigueur dès cette année.

Le 1eᣴ janvier 2025 marque un tournant pour les voyageurs se rendant en Tunisie. En effet, le pays exigera désormais un passeport valable au moins trois mois pour l'entrée sur son territoire, y compris pour les ressortissants européens. Cette nouvelle mesure met fin à l'ancienne règle qui permettait aux citoyens de l'Union européenne de se rendre en Tunisie, munis de leur carte d'identité nationale, dans le cadre de séjours touristiques organisés.

À partir du 1eᣴ janvier 2025, la Thaïlande élargit également l'accès à son visa électronique (e-Visa). Ce système sera désormais accessible aux voyageurs de toutes les nationalités éligibles, simplifiant ainsi les démarches administratives pour ceux qui souhaitent visiter le royaume. L'objectif de cette réforme est de faciliter l'obtention du visa et de rendre la Thaïlande encore plus attractive pour les touristes internationaux.

Pour ceux qui envisagent de se rendre au Cambodge, une bonne nouvelle : le prix de l'e-Visa sera réduit dès le 1eᣴ janvier 2025. Le tarif du visa touristique passera de 36 à 30 dollars, et celui du visa d'affaires de 42 à 35 dollars. Cette baisse de prix vise à encourager davantage de voyageurs à choisir le Cambodge comme destination, tout en renforçant l'attractivité du pays sur la scène touristique internationale.

Le Royaume-Uni, de son côté, met en place un nouveau système d'autorisation électronique de voyage (ETA) au printemps 2025. À partir du 8 janvier 2025, tous les ressortissants des pays non européens exemptés de visa devront obligatoirement obtenir cette autorisation avant leur arrivée sur le territoire britannique. Ce système sera étendu aux citoyens européens à partir du 2 avril 2025. Les demandes seront effectuées en ligne, ce qui permettra de faciliter les démarches et d'accélérer le processus d'entrée sur le territoire britannique.

Dès le 1eᣴ avril 2025, la Namibie imposera un visa à 31 nationalités, dont les ressortissants de la France, de la Belgique, du Canada et des États-Unis. Cette nouvelle mesure concernera les pays qui bénéficiaient jusqu'à présent d'une exemption de visa, sans appliquer la réciprocité aux citoyens namibiens. Les voyageurs devront désormais soumettre une demande préalable en ligne pour obtenir leur visa à l'arrivée.

La Thaïlande ne s'arrête pas là et prévoit de mettre en place son propre système d'ETA au cours de l'année 2025. Ce projet devrait simplifier les démarches d'entrée pour les voyageurs exemptés de visa, tout en renforçant le contrôle des frontières. Une fois ce système déployé, les visiteurs devront obtenir une autorisation de voyage électronique avant leur départ pour la Thaïlande.

L'Union européenne va également franchir une étape importante en 2025 avec l'introduction de deux nouveaux systèmes complémentaires : l'EES (Entry/Exit System) et l'ETIAS (European Travel Information and Authorization System). Le premier, qui sera mis en place avant l'ETIAS, remplacera les tampons manuels sur les passeports par un suivi électronique des entrées et sorties des ressortissants non européens. Quant à l'ETIAS, il obligera tous les voyageurs exemptés de visa à obtenir une autorisation électronique avant de se rendre en Europe. Ce système vise à renforcer la sécurité intérieure et à faciliter la gestion des frontières européennes.

Enfin, plusieurs autres destinations, dont la Biélorussie et la République Démocratique du Congo, se préparent à introduire des visas électroniques en 2025. Le Sénégal pourrait également adopter des mesures réciproques pour les visas, tandis que l'Afrique du Sud met en place un ETA pour simplifier l'entrée des voyageurs internationaux. Le Sri Lanka pourrait aussi offrir des visas gratuits à certains ressortissants, et la Russie prévoit d'étendre la validité de son visa électronique à 30 jours.

L'année 2025 s'annonce donc riche en changements pour les voyageurs internationaux. Que vous planifiez un séjour en Asie, en Afrique, en Europe ou ailleurs, il est essentiel de bien vous informer sur ces nouvelles formalités afin de préparer vos déplacements en toute sérénité. Restez vigilant et assurez-vous d'effectuer les démarches nécessaires bien avant votre départ.