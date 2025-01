Tunisie: Un message de paix - Lotfi Bouchnak dévoile la nouvelle version de 'Ardhouna Al Om' pour la Palestine

Dans un acte de soutien à la cause palestinienne et pour exprimer sa solidarité avec le peuple palestinien courageux, qui endure depuis plus d'un an les ravages d'une guerre d'extermination ayant anéanti toutes les conditions de vie dans les différentes régions palestiniennes, l'artiste tunisien Lotfi Bouchnak a dévoilé un nouvel enregistrement de sa chanson "Ardhouna Al Om" (Notre terre mère), un hymne en faveur de la cause palestinienne. Il a interprété cette chanson en compagnie d'un groupe d'étudiants de l'Institut Supérieur des Langues de Tunis.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, Bouchnak a précisé que l'idée de ce projet vidéo lui était venue lors d'une visite à l'institut, à l'invitation de la professeure et artiste Leila Hajji. Au cours de cette rencontre, les étudiants avaient discuté des moments clés de sa carrière et du rôle des intellectuels et des artistes dans le soutien aux causes justes, à l'instar de la cause palestinienne. De cette rencontre est née l'idée de créer une image forte de l'engagement du peuple tunisien, dans toute sa diversité, en faveur de cette cause. L'artiste a ainsi décidé d'enregistrer ce morceau en collaboration avec les étudiants, au coeur même du campus universitaire.

L'enregistrement de la chanson a été réalisé avec les étudiants de l'Institut Supérieur des Langues de Tunis, et un clip vidéo a été publié, capturant la performance collective des étudiants chantant en choeur avec Bouchnak. Ce clip est ponctué de séquences poignantes montrant la destruction qu'endure la Palestine en raison de la guerre d'extermination. Pour faciliter la diffusion de son message à un public international, la chanson "Ardhouna Al Om" a été traduite en anglais. Le clip a été réalisé par Yosri Nafzi, avec un montage assuré par Haroun Trabelsi.

"Ardhouna Al Om", lancée pour la première fois en 2022, est une oeuvre née de la plume du poète Lotfi Abdel Wahid, avec une composition musicale signée Lotfi Bouchnak. Selon le poète, cette chanson a été écrite en réponse aux événements tragiques de « Sheikh Jarrah », où les territoires occupés ont été le théâtre de violents affrontements avec l'armée d'occupation, entraînant la martyrisation et l'arrestation de nombreux Palestiniens. Lors de sa première publication, la chanson était accompagnée de vidéos illustrant les violations israéliennes des droits des Palestiniens et les violences qu'ils subissent.

La nouvelle version de la chanson a été enregistrée en décembre dernier et a été lancée sur les réseaux sociaux en ce début d'année 2025.