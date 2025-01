Tunisie: Prix des Médias Touristiques 2025 - Prolongation des candidatures jusqu'à la mi-janvier !

L'Union arabe pour les médias touristiques (Arab Union for Tourism Media), sous la présidence du Dr. Sabah Allal, a annoncé la prolongation de la période de soumission des candidatures pour les Prix des Médias Touristiques 2025 jusqu'à la mi-janvier, en réponse à la demande croissante des acteurs du secteur touristique et médiatique. Cette initiative annuelle, qui attire l'attention des professionnels et passionnés du domaine, vise à encourager l'innovation et l'excellence dans le domaine des médias touristiques arabes, en récompensant les meilleures oeuvres dans une grande variété de catégories.

Les Prix des Médias Touristiques sont devenus un événement incontournable dans la région, servant de plateforme pour récompenser les efforts individuels et institutionnels qui contribuent à la promotion du tourisme arabe. Ils mettent également en lumière les richesses culturelles et naturelles du monde arabe, tout en encourageant l'innovation et la diversité dans la manière dont le tourisme est présenté à travers les médias.

Cette année, l'Union a choisi de diversifier les catégories des prix afin d'inclure tous les types de médias, traditionnels et numériques, pour permettre une plus grande participation. Les prix sont désormais répartis sur plusieurs catégories, chacune visant à récompenser des créations médiatiques dans des formats variés, allant de la presse écrite à la production de contenus numériques sur les réseaux sociaux.

Une plateforme pour les médias traditionnels et numériques

Dans la catégorie des médias traditionnels, les prix distingueront les meilleures productions dans le domaine de la presse, de la radio et de la télévision. Parmi les oeuvres attendues figurent des programmes radiophoniques et télévisés qui mettent en valeur les destinations touristiques, des articles de presse qui explorent des expériences et enjeux touristiques, ainsi que des documentaires qui capturent la beauté des sites touristiques à travers des reportages visuels.

En parallèle, la catégorie des médias numériques et des réseaux sociaux met l'accent sur l'innovation des jeunes talents et des créateurs de contenu sur des plateformes comme YouTube, TikTok, Instagram, et X (anciennement Twitter). Les participants peuvent concourir pour la création de vidéos originales, de podcasts, ou de publications engageantes qui offrent une vision nouvelle et dynamique du tourisme arabe.

Une autre catégorie est dédiée aux jeunes créateurs, âgés de moins de 18 ans. Ces derniers sont invités à soumettre des vidéos courtes, de moins d'une minute et demie, présentant des sites touristiques ou historiques du monde arabe, une belle occasion pour la nouvelle génération de contribuer à la valorisation du patrimoine arabe.

Un soutien aux acteurs du secteur touristique

L'Union arabe des médias touristiques ne se limite pas à récompenser les créateurs de contenu. Elle a également mis en place une catégorie pour les entités touristiques, honorant les institutions et entreprises qui ont marqué l'industrie par leur excellence. Les prix seront attribués dans plusieurs sous-catégories, notamment la meilleure agence de voyage, le meilleur hôtel 5 étoiles, le meilleur hôtel 4 étoiles et le meilleur complexe touristique.

De plus, des prix honorifiques seront attribués pour récompenser des réalisations exceptionnelles dans le domaine du tourisme arabe. Ces prix incluront la meilleure ville touristique arabe, la meilleure campagne de promotion touristique arabe et le meilleur festival touristique arabe. Ces distinctions visent à souligner les initiatives qui ont contribué à l'essor du tourisme dans la région.

La catégorie des personnalités touristiques se distingue également, en récompensant un individu reconnu pour son rôle de « Ambassadeur du tourisme arabe ». Cette distinction est attribuée à une personnalité ayant oeuvré pour la promotion du tourisme arabe à travers ses actions et son engagement.

Encourager la coopération et l'innovation

Le Dr. Sabah Al Allal a exprimé l'importance de ces prix pour renforcer la coopération entre les pays arabes, en particulier dans le secteur touristique. Selon lui, ces prix sont une occasion idéale de mettre en valeur les talents émergents tout en encourageant l'innovation dans la manière dont le tourisme arabe est présenté au monde.

"L'objectif de ces prix est de stimuler la créativité et la collaboration entre les différents acteurs du secteur, qu'ils soient journalistes, créateurs de contenu ou professionnels du tourisme. En récompensant l'excellence et l'innovation, nous espérons contribuer à faire rayonner le tourisme arabe à l'échelle internationale", a-t-il déclaré.

Les soumissions pour les Prix des Médias Touristiques 2025 seront ouvertes jusqu'à la mi-janvier 2025. Les lauréats seront annoncés lors d'une grande cérémonie qui se tiendra dans l'une des villes arabes, offrant ainsi une occasion de renforcer les échanges culturels et touristiques entre les pays de la région.

Fondée en 2008 par le journaliste égyptien Khaled Khalil, l'Union arabe des médias touristiques est aujourd'hui un acteur majeur dans la promotion du tourisme arabe à travers les médias. Depuis sa création, l'Union oeuvre pour soutenir les professionnels du secteur en encourageant la production de contenu médiatique de qualité qui met en avant les destinations touristiques de la région.