Guinée: Tenu à Conakry du 10ème sommet de la Conférence des Coalitions Politiques et Faîtières

La Conférence des Coalitions Politiques et Faîtières (CCPF) a tenue ce jeudi 09 janvier 2025 son 10ème sommet au siège du parti ARENA, à Nongo.

Trois points essentiels étaient à l'ordre du jour notamment la redéfinition de la réorganisation de la structure.

Docteur Sékou Koureissy Condé, porte-parole de ladite structure est revenu sur ces différents points qui ont fait l'objet d'échanges lors de la rencontre.

<< Premièrement, c'est la redéfinition de la réorganisation de notre structure; Deuxièmement, la relance de nos activités; Et troisièmement, la remobilisation des forces politiques du pays. Après avoir examiné, discuté et étudié tous les points précités, les leaders de la Conférence des Coalitions Politiques et Faîtières ont décidé: premièrement, de faire du dialogue politique inclusif une priorité, deuxièmement, que ce dialogue soit inclusif, et troisièmement, nous saluons la relance de la vie politique et du processus électoral pour l'année 2025. Et nous voudrions que toutes les forces politiques prennent part à ce processus électoral >>, a souhaité le porte-parole.

Il poursuit en souhaitant également que la Conférence se constitue en force de médiation.

<< Nous avons souhaités que la Conférence se constitue en force de médiation. Qu'aucune question ne soit épargnée, évitée. Que toute la société guinéenne puisse se parler, que la CCPF puisse permettre à ceux qui se sentent aujourd'hui exclus du processus d'êtres rassurés et de venir à la table de négociation. Et encourager le gouvernement de la transition, les autorités à accepter cette ouverture pour que les uns et les autres se reconnaissent dans les valeurs guinéennes, dans les valeurs de paix, dans les valeurs de justice, et dans les valeurs de solidarité >>, a-t-il préconisé.

À rappeler que lors de l'adresse à la nation du 31 décembre, le Président de la transition avait indiqué que l'année 2025 va être une année électorale.