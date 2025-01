Sénégal: Saint-Louis/Direction régionale des douanes du nord - Les recettes de l'année 2024 s'élèvent à 13,4 milliards FCFA, selon le Colonel Ousmane Kane

La Direction régionale des Douanes du Nord a fait hier, jeudi 09 janvier, le bilan de l'année 2024 en termes de mobilisation de recettes douanières. En effet, sur un objectif de 12 milliards FCFA fixé au départ par les autorités, ces soldats de l'économie de la partie nord du pays ont réalisé 13,4 milliards FCFA de recettes douanières au courant de l'année écoulée.

Pour le Colonel Ousmane Kane, Directeur régional des Douanes du Nord, ce succès est attribuable à la mobilisation exemplaire des agents des subdivisions de Saint-Louis, Louga et Matam. « Nous sommes des soldats, on nous assigne des objectifs et on se donne les moyens de les atteindre. Mais n'empêche que nous pouvons dire qu'il y a un

glissement positif de plus d'un milliard par rapport à l'objectif qui nous a été fixé », a-t-il précisé tout en félicitant tous les agents de la Direction régionale des Douanes du Nord pour l'excellent travail abattu. Il a décerné une mention spéciale au bureau des douanes de Rosso qui constitue selon lui la locomotive de la Direction régionale.

En effet, ce bureau est passé de 09 milliards FCFA de recettes douanières en 2023 à 12 milliards FCFA en 2024. « Nous avons su répondre aux attentes des autorités en dépassant les objectifs grâce à la rigueur de nos agents et à des conditions de travail améliorées », a fait savoir le patron des douanes du Nord. M. Kane n'a pas manqué également de magnifier la contribution de leurs partenaires économiques et des commissionnaires qui ont contribué à la réussite de leur mission.

Cependant, il a rappelé l'une des difficultés auxquelles ils sont souvent confrontés sur le terrain des opérations, à savoir l'hostilité de la part des populations locales. « Pour y remédier, la Direction régionale des Douanes du Nord mène des actions de sensibilisation, impliquant les notables et les leaders d'opinion afin de renforcer la compréhension de son rôle en tant que membre des forces de défense et de sécurité à savoir de protéger l'économie et la santé des populations », a expliqué le Colonel Kane.

Il a toutefois rappelé le rôle important du système Gaïndé dans le dispositif. En effet, cette plateforme numérique est destinée à optimiser les opérations douanières et son implantation à Saint-Louis a permis un meilleur suivi des opé- rations et une réduction des échappées fiscales. « Le déploiement du système Gaïndé au niveau de Diama a presque doublé les recettes douanières. Nous sommes confiants que son extension à d'autres bureaux renforcera notre efficacité et répondra aux attentes et exigences des plus hautes autorités », a-t-il conclu.