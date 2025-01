Sénégal: Rétention des données sanitaires et sociales - And Gueusseum lève le mot d'ordre

L'alliance And Gueusseum a annoncé hier, jeudi, dans un communiqué la levée totale du mot d'ordre de rétention des données sanitaires et sociales. Non sans manquer de réitérer aux autorités publiques tous les contours de sa plateforme revendicative.

Dans un communiqué en date d'hier, il est noté que : « Considérant le troisième plan d'actions du 26 mars 2022 portant rétention de l'information sanitaire et sociale ; la réussite de l'application dudit mot d'ordre syndical durant 02 ans et 09 mois rendant le système privé de données sanitaires et sociales de qualité respectant les indicateurs de complétude et de promptitude, considérant qu'au regard du respect du mot d'ordre, la démonstration de force a été concrète et parfaitement illustrée pendant 33 mois de résistance et de résilience ; les appels récurrents des autorités, des responsables de programmes et de projets ; les interventions des partenaires techniques et financiers de l'Etat du Sénégal ; les appels de plusieurs acteurs de la santé sous le couvert de l'anonymat ;

les appels récurrents du Ministre de la Santé et de l'Action sociale dont le plus récent fait à Ziguinchor le 06 janvier 2025, à la fin de sa tournée nationale par lequel il invite solennellement And Gueusseum à la levée du mot de rétention sanitaire après son aveu d'impuissance face à la gravité de la situation socio sanitaire ; la nécessité d'un sursaut patriotique au seul bénéfice des populations ; le moment opportun pour donner une chance à la paix sociale », les camarades de Mballo Dia Thiam ont décidé la levée totale du mot d'ordre de rétention des informations sanitaires et sociales. Ils ont aussi engagé le ministère de la Santé et de l'action sociale dans une perspective pacifique et partagée de restitution et de remontée des données sanitaires à partir du 15 janvier 2025.

Le Directoire National de l'ASAS And Gueusseum change ainsi de stratégies de lutte et de- mande au Gouvernement « l'application du Décret 2016-404 portant statut du personnel des Établissements Publics de Santé pour la mobilité, la couverture médicale, la protection sociale et l'application de la règle des 03 fois 08 heures dans les hôpitaux, la migration de tous les contractuels (CDI) de l'institut de prévoyance retraite (IPRES) au Fonds National de retraite (FNR) et la revalorisation des pensions de retraite ; l'application du Décret 2020-936 portant création des Directions régionales de la Santé et de l'Action sociale en abrogeant le Décret 2023-1321 portant sur le même objet ; la mise en oeuvre effective de la Fonction Publique Locale par l'application des 11 décrets obtenus de haute lutte par And Gueusseum et la prise en charge de tous les ayants droit ; le repositionnement de l'Action sociale, de la santé communautaire et des soins de santé primaires dans une approche de prévention et de promotion tout en valorisant les différents acteurs ».

Par ailleurs, And Gueusseum s'est réjouie dans ledit communiqué de la lettre du ministre de la Santé et de l'Action sociale n°173/MSAS/DGS/DP du 03 janvier 2025 portant remerciements pour son implication dans la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole qui a permis d'atteindre un score de 99,4%.

Revenant sur les motifs qui avaient suscité cette rétention, And Gueusseum a déclaré :« pour réclamer l'application des augmentations de salaire aux contractuels des Établissements Publics de santé et aux travailleurs des collectivités territoriales, l'ASAS And Gueusseum a mis en oeuvre 11 plans d'actions jalonnés de grèves et de boycott de tous les programmes de santé. A la faveur d'une audience avec le Premier Ministre Amadou Ba, l'Alliance avait accepté la trêve demandée par l'autorité tout en maintenant le mot d'ordre de rétention des données sanitaires et sociales » a renseigné la source. Et d'ajouter : « ce faisant, l'Asas avait décidé d'abréger les souffrances et désagréments causés aux usagers qui n'avaient aucun tort pour s'attaquer au système sanitaire et social dans sa partie la plus vulnérable ».