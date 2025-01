Maroc: Le CMC publie un bulletin thématique intitulé 'Digitalisation et transformation numérique vecteur de modernisation économique'

Rabat — Le Centre Marocain de Conjoncture (CMC) a annoncé, vendredi, la parution de son dernier rapport annuel "Bulletin Thématique" n° 60 sur la digitalisation et la transformation numérique : vecteur de modernisation économique.

Ce bulletin s'articule autour de plusieurs axes, portant sur "Vers une Société Numérique : Maroc digital 2030", "Maîtrise des risques liés à la digitalisation : Que propose la loi sur la cybersécurité de 2020 ?", "Fracture numérique et creusement des inégalités entre les nations : Qu'en est-il au Maroc ?", "Data et cloud computing : Développement à l'international et défis du Maroc", et "Intelligence artificielle générative : Un potentiel de développement important au Maroc", indique le CMC dans un communiqué.

Il s'agit aussi d'axes sur le développement du très haut débit dans le monde, avec un focus sur l'importance du déploiement de la 5G au Maroc, le commerce en ligne au Maroc, la numérisation et marché du travail, la dynamique d'inclusion financière à l'ère du digital et la digitalisation des services publics au Maroc, ajoute la même source.

Dans ce numéro, le CMC souligne que la stratégie "Maroc Digital 2030" marque une nouvelle étape dans l'engagement, en faveur de la transformation numérique, ambitionnant de placer le digital au coeur de la croissance économique et de l'amélioration de la gouvernance publique.

Et de relever que l'enjeu fondamental réside dans la capacité à surmonter les limites actuelles et à réaliser ces objectifs de manière durable, tout en rehaussant son positionnement dans les classements internationaux relatifs à la digitalisation.

Sur le sujet de la maîtrise des risques liés à la digitalisation, le CMC note que l'essor des technologies digitales expose les entreprises à de nouvelles vulnérabilités, les plaçant face à des menaces cybernétiques de plus en plus sophistiquées, soulignant que la cybersécurité est devenue un enjeu stratégique incontournable pour assurer la protection des actifs numériques, la continuité des opérations et la confiance des clients.

Au volet du Data et cloud computing, le Centre estime qu'avec un marché de 540 milliards de dollars en 2022, le marché du cloud continue à afficher des taux de croissance de plus de 20% et a encore de beaux jours devant lui, avec de nouveaux relais de croissance tels que l'IA dégénérative, l'internet des objets ou encore la 5G.

Concernant l'intelligence artificielle générative, le CMC considère que les évaluations internationales effectuées à ce sujet placent actuellement le Maroc dans des positions relativement avancées parmi les pays à revenu comparable.

Les progrès enregistrés jusqu'à présent semblent, selon ces évaluations, porter essentiellement sur les infrastructures et les données. Les segments relatifs au secteur technologique et à la gouvernance restent, en revanche, bien en retrait par rapport à la dynamique d'ensemble, précise la même source.