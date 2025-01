Maroc: INDH à Chichaoua - 838 projets réalisés au titre de la période 2019-2024

Chichaoua — Un total de 838 projets, d'une valeur globale de 395,10 millions de DH (MDH), ont été réalisés au niveau de la province de Chichaoua, dans le cadre des différents programmes de la troisième phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (2019-2024).

La contribution de l'INDH au financement de ces projets s'élève à 370,94 MDH, font ressortir les données de la Division de l'Action sociale (DAS) de la préfecture de la province de Chichaoua.

Quelque 81 projets ont été réalisés dans le cadre du premier programme de "rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base", pour un coût de 71,34 MDH, financés entièrement par l'INDH.

Ces projets concernent les secteurs de la construction et la réhabilitation des routes (12,92 km de routes et pistes), le raccordement au réseau d'électricité et énergie solaire (23 établissements scolaires raccordés), l'approvisionnement en eau potable (1.100 ménages bénéficiaires), la santé (225.468 bénéficiaires) et l'éducation (2.757 bénéficiaires).

S'agissant du deuxième programme relatif à "l'accompagnement des personnes en situation de précarité", 34 projets ont été réalisés et 35 actions menées pour une enveloppe financière de 35,2 MDH, assurée entièrement par l'INDH.

Ces projets et actions ont bénéficié à 7.602 personnes en situation de précarité, précise la même source, relevant que 46,98% du budget a bénéficié aux personnes hémodialysées sans ressources, sachant que 74% de cette enveloppe budgétaire ont été alloués à l'amélioration de la qualité de service dans le cadre de programme.

De même, 318 projets d'un coût total estimé à 37,55 MDH, financés entièrement par l'INDH, ont été réalisés dans le cadre du programme de "l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes", selon la DAS qui souligne que le nombre de bénéficiaires de ces projets a atteint 548, dont 183 entreprises créées (axe de l'entrepreneuriat) et 72 projets financés (axe de l'amélioration du revenu).

Concernant le programme inhérent à l'"impulsion du capital humain des générations montantes", 405 projets ont été réalisés et 139 actions menées, pour un investissement de 226,85 MDH.

Ces projets et actions, dont le nombre de bénéficiaires s'est établi à 416.687, se rapportent à la santé maternelle et infantile (44 projets, 15,28 MDH), en plus de 04 dispositifs de santé communautaire validés, à la généralisation de l'enseignement préscolaire en milieu rural (270 unités programmées, 110,62 MDH) et au soutien scolaire (230 projets et actions, 100,95 MDH).