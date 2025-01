Maroc: Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de l'artiste feu Mohamed Ben Abdeslam

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l'illustre musicien, feu Mohamed Ben Abdeslam.

Dans ce message, SM le Roi indique avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès de feu Mohamed Ben Abdeslam, que Dieu l'entoure de Son infinie miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à sa famille artistique nationale, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l'un des pionniers de la chanson marocaine, connu pour son authenticité et sa créativité en matière de composition musicale.

SM le Roi affirme également se remémorer avec considération les hautes qualités morales et le patriotisme sincère du défunt ainsi que son esprit créatif passionné comme en témoignent ses compositions et ses oeuvres qui ont, pendant des décennies, enrichi la bibliothèque artistique du Royaume et qui seront gravées à jamais dans la mémoire de larges générations d'amateurs de la musique marocaine authentique.

Le Souverain dit partager les sentiments de la famille du regretté suite à cette perte, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-Puissant d'accorder patience et réconfort à la famille du défunt, de le rétribuer amplement pour les services louables qu'il a rendus au service de son art et de sa Patrie et de l'agréer parmi les fidèles vertueux.