Soudan: Les forces armées et conjointes à El Fasher infligent davantage de pertes en matériel et en vies humaines à la milice de soutien rapide dans l'axe sud-est

El Fasher — La sixième division d'infanterie à El Fasher a déclaré que les forces armées, les forces conjointes des mouvements de lutte armée et les héros d'El Fasher avaient infligé jeudi de lourdes pertes à la milice de soutien rapide et ses mobilisateurs dans l'axe sud-est qui s'étaient rassemblés de différentes directions dans le but de déstabiliser la sécurité à El Fasher, soulignant que les forces armées ont infligé la milice de lourdes pertes et détruit plusieurs de leurs véhicules avec leurs équipages.

La division a ajouté lors de son point de presse vendredi que les forces ont également affronté huit drones ennemis qui ciblaient les défenses, les bases et certains sites de service.

La division a déclaré qu'une femme est tombée en martyr jeudi et que dix autres ont été blessées, dont un enfant, à la suite du bombardement de la ville d'El Fasher par la milice rebelle jeudi avec quarante-trois obus d'artillerie lourde.

La sixième division d'infanterie a confirmé que ses forces et celles qui la soutiennent sont déterminées et cohésives et travaillent comme un seul homme, ouvertes sur tous les fronts, avançant à pas assurés.\OSM