Ile Maurice: Rama Sithanen privilégie la parité à la Banque de Maurice et au Monetary Policy Committee

Le gouverneur de la Banque de Maurice, Rama Sithanen aligne quatre femmes au sein de deux «boards» nouvellement constitués de la Banque de Maurice (BoM) et du Monetary Policy Committee (MPC).

Ainsi, à la BoM, outre le gouverneur qui agit comme Chairman et ses deux adjoints, Rajeev Hasnah et Gérard Sanspeur qui y sont de facto nommés, on note , comme membres indépendants, Sharmila Bhima, avocate d'affaires, partenaire dans le département corporate d'Appleby de Maurice, Shalini Jugessur, directrice générale chez Accenture, responsable d'Accenture Technology Centres de Maurice, France, Vietnam et Maroc, Mehzabine Peerbhai, Chief Investment Officer du groupe Filatex et CEO par intérim de Filatex Ventures, basée à Madagascar, Jennifer Webb de Commarmond , fondatrice d'Engaged Solutions Ltd, ayant 12 ans d'expérience comme une entrepreneuse spécialisée dans la gestion stratégique des ressources humaines et Matthew Lamport, Senior Lecturer à la Faculté de Droit et de Gestion de l'Université de Maurice.

Quant à la nouvelle composition du MPC, il aura comme Chairman, Rama Sithanen, assisté de ses deux Deputy Governors. Cinq nouveaux membres y font leur entrée. Il s'agit nommément du Dr Jameer Khadaroo , CEO et fondateur de OptiFin Solutions et économétricien de formation, qui a déjà servi à ce poste comme Second Deputy Governor de 2007 à 2010, Sharmila Banymandhub-Chakowa, professionnelle de la finance avec 32 ans d'expérience dans les secteurs économique et financier, Martine Ip, partenaire d'audit et d'assurance chez Kemp Chatteris, Dr Mariam Blin, Head of Accounting, Finance and Law à Charles Telfair Education/Curtin de Maurice et Dr. Jeevita Matadeen, Senior Lecturer à l'Université avec une dizaine d'années d'expérience dans la finance en tant qu'universitaire

Commentant la composition de ces deux conseils d'administration, Rama Sithanen estime avoir réussi à concilier les critères de mérite avec ceux de la diversité et d'inclusion. «Nous avons aujourd'hui un nombre égal d'hommes et de femmes siégeant au sein du 'board' de la Banque de Maurice et de celui du Comité de politique monétaire. Nous avons également nommé quatre femmes et trois hommes au conseil d'administration de la Mauritius Investment Corporation. J'espère que cela ouvrira la voie à la parité homme-femme , à la diversité et à l'inclusion dans les entreprises du secteur bancaire et financier.»