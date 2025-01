Ile Maurice: Merveilles du monde - De grands monuments historiques risquent de s'effondrer

Pendant des siècles l'homme a édifié des merveilles, comme le Colisée à Rome en Italie, Petra en Jordanie, la Grande Muraille de Chine. Mais en raison du changement de climat, de l'usure du temps, plusieurs menaçent de s'effondrer. Un grave incendie a failli causer la disparition de la Cathédrale de Notre Dame de Paris. Il aura fallu cinq ans de travaux au coût de 700 millions d'euros et surtout à des meilleurs ouvriers spécialisés. Quel est l'état dans lequel se trouvent certains de ces chefs-d'oeuvre ?

Le Tombeau de Jésus

Il se situe dans l'Eglise de Saint Sulpice à Jérusalem dans une grotte vénérée depuis le 4e siècle. Durant différents siècles, l'homme a essayé de colmater cette carrière de calcaire. Elle repose sur des décombres d'anciens bâtiments. L'eau ruisselle dans le sous-sol, le mortier s'effrite et il est donc exposé à l'humidité. Trois principaux groupes de chrétiens depuis 2016 oeuvrent sur le sanctuaire du tombeau visité chaque année par 4 millions de personnes. Des travaux sur un an pour 6 millions d'euros.

Le Sphinx d'Égypte

Il a déjà perdu son nez. L'érosion du calcaire et le ruissellement d'eau de pluie le grignotent petit à petit. Il n'y a pas que les eaux souterraines. Les vents violents gorgés de sable le rendent granuleux. Le sablage. Ces mêmes éléments s'attaquent aux Pyramides environnantes. Combien de temps encore ces monuments vont-ils tenir après avoir résisté pendant tant de siècles ?

La Statue de la Liberté

Érigée en 1886, cette statue se trouve à l'entrée de New York. Victime de le pluie et surtout de la pollution en raison des réactions chimiques. On a essayé de la repeindre en vert mais le vert de gris n'aura pas été une vraie couche protectrice. On a essayé de la recouvrir de feuilles de cuivre. Résultat négatif. Toutes ces tentatives expliquent son changement de couleur.

La Tour Eiffel

On devait la démonter en 1889. Elle n'avait pas été érigée pour durer mais les Parisiens ont voulu la garder. Faite de fer et à l'air libre, elle s'oxyde avec le temps bien qu'elle soit repeinte tous les sept ans. À long terme, le métal s'affaiblit. Elle aura été le symbole de Paris durant les JO de 2024. La nuit elle enfle même légèrement mais ça ne peut plus durer. Un symbole.

Le Taj Mahal

La merveille. Le marbre souffre des excès de voitures, de l'air ambiant et change d'éclat. Il aura fallu 20 000 ouvriers pendant 20 ans pour la construire. Le marbre passe du jaune au brun. Il encaisse constamment les excréments de milliers de petits insectes venus de la rivière située à côté. Alors qu'il accueille huit millions de touristes par an, la Cour suprême a dû fermer momentanément le site pour tenter de restaurer le Taj Mahal.

La Tour de Pise

Cette tour penchée à Pise en Italie attire des centaines de milliers de touristes chaque année. Construite au 12e siècle, elle est penchée en raison de la fragilité du sol et le marbre blanc est très lourd. Penchée au départ de 1,6 °, ce chiffre au milieu du 20e siècle atteint 5,5 °.

Comment redresser huit étages ? Quand on a découvert de magnifiques sculptures à la base même de l'édifice, les fouilles l'ont fait pencher encore plus. En 2008, on a pu la redresser après avoir extrait des déchets de la pollution à 41 endroits différents sur plusieurs années. Il est immobilisé mais s'effondrerait en cas de tremblement de terre.

Le Machu Picchu au Pérou

Il est composé de pierres taillées avec une telle précision qu'il est difficile d'introduire une carte bancaire entre deux pierres. Elles s'emboîtent très étroitement. Il a résisté à de nombreux tremblements de terre, fréquents dans cette région. La visite de 4 000 touristes par jour l'abîme petit à petit. Découvert par des explorateurs au début du 20e siècle. À ne pas confondre avec la Cité Perdue des Incas. Les habitants profitent de cette manne touristique et ont protesté quand les autorités ont suspendu les visites pendant un mois pour le ménager.

Le Chichen Itza au Mexique

Ancien village maya dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Une des plus grandes colonies mayas. Un des plus importants sites géologiques. Il comprend cinq puits inestimables dans cette région dépourvue d'eau. Itza pour les mayas est le sorcier de l'eau et Chen signifie bouche. On ne connaît toujours pas les liens indéniables qui existeraient entre la cité maya et le Mexique Central. Son architecture finale date du 10e siècle. Ne figure pas la très longue liste de sites archéologiques.

Gratte-ciel hors norme

D'ici fin 2028, l'Arabie saoudite aura terminé l'édification du plus haut observatoire au monde avec vue panoramique sur la mer Rouge. Dotée de 59 ascenseurs, la Djeddah Tower mesurera un kilomètre ! Elle comportera des résidences luxueuses, des centres commerciaux et sera la plus haute tour au monde. Son coût pour le moment s'élève à 1,2 milliard de dollars.

Qui a dit... Tour de Babel ?