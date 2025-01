Congo-Kinshasa: Tshopo - La société PHC facilite l'accès à l'éducation à plus de 7000 enfants à Lokutu en 7 ans

La société Plantations et huileries du Congo (PHC) annonce avoir facilité l'accès à l'éducation à plus de 7000 enfants entre 2017 et 2024, à Lokutu, dans la province de la Tshopo, où cette compagnie indique avoir construit et équipé 28 écoles.

Les deux dernières de ces écoles ont été inaugurées fin décembre 2024, révèle cette société de production d'huile de palme.

Il s'agit de l'école secondaire Bolingo, dans le groupement Mwando (territoire d'Isangi), et l'école primaire Ngima du groupement Bolombo (territoire de Yahuma).

Le projet de reconstruction et de modernisation de ces écoles publiques a été financé par PHC, dans le cadre des clauses sociales signées avec les communautés locales.

Dotées d'infrastructures modernes, chaque école dispose de six salles de classe équipées de 20 bancs chacune, de bureaux administratifs ainsi que d'installations sanitaires.

La construction de ces deux écoles permettra à 480 élèves d'étudier dans de meilleures conditions dans cette région qui ne dispose pas de suffisamment d'infrastructures scolaires.

Selon la société PHC, neuf autres établissements scolaires sont en cours de construction dans la région

Basée à Kinshasa, PHC est un acteur clé de l'industrie de l'huile de palme.

Premier producteur d'huile de palme brute et d'huile de palmiste brute du pays, cette entreprise opère dans trois grandes plantations et usines situées dans les provinces de l'Équateur, de la Mongala et de la Tshopo.