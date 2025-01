Afrique: Innovate47 étend l'accélérateur d'action climatique à l'Afrique

TLDR

L'accélérateur pakistanais Innovate47 a annoncé l'extension de son programme Climate Action Accelerator à l'Afrique.

Les candidatures sont ouvertes aux fondateurs d'Afrique du Sud, du Malawi, du Kenya, du Ghana et du Nigeria.

Le programme met en relation les entrepreneurs qui s'attaquent aux défis du climat et du développement durable avec les ressources et l'expertise.

L'accélérateur pakistanais Innovate47 a annoncé l'extension de son programme Climate Action Accelerator à l'Afrique, en ouvrant les candidatures aux fondateurs d'Afrique du Sud, du Malawi, du Kenya, du Ghana et du Nigeria. Le programme met en relation les entrepreneurs qui s'attaquent aux défis du climat et de la durabilité avec les ressources et l'expertise nécessaires à la mise à l'échelle de leurs solutions.

L'expansion vise à tirer parti du talent entrepreneurial de l'Afrique pour développer des innovations ayant un impact sur la crise climatique mondiale. "Les innovateurs africains ont un potentiel immense", a déclaré Umair Sheikh, fondateur d'Innovate47. "En encourageant la collaboration transfrontalière et en donnant accès aux ressources, aux réseaux et au mentorat, nous espérons accélérer la mise en oeuvre de solutions transformatrices pour relever les défis climatiques."

Le programme d'accélération de trois mois propose des ateliers interactifs, un mentorat sur mesure et l'accès à des investisseurs mondiaux et à des experts du secteur. La deuxième cohorte est composée d'entreprises en phase de démarrage et de croissance qui se concentrent sur des solutions évolutives et efficaces en matière de développement durable.

Points clés à retenir

L'expansion de l'accélérateur d'action climatique d'Innovate47 en Afrique souligne la reconnaissance croissante du rôle du continent dans la résolution des problèmes climatiques. Les entrepreneurs africains sont bien placés pour créer des solutions adaptées aux problèmes environnementaux locaux et mondiaux. L'accent mis par le programme sur le mentorat, la mise en réseau et l'accès aux investisseurs est essentiel pour nourrir les startups capables de mettre à l'échelle des innovations ayant un impact. L'accent mis par Innovate47 sur la collaboration transfrontalière souligne également l'importance d'intégrer diverses expertises pour s'attaquer efficacement à la crise climatique. Pour les fondateurs africains, l'accélérateur offre une plateforme qui leur permet d'affiner leurs solutions et d'entrer en contact avec des ressources mondiales, préparant ainsi le terrain pour des contributions transformatrices à la durabilité.