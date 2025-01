Ghana: La Bourse du pays prête à poursuivre sa progression en 2025

TLDR

Le Ghana Stock Exchange (GSE) devrait à nouveau enregistrer de bonnes performances en 2025

Cela fait suite à un rendement de 26,13 % en dollars en 2024, la Bourse d'Accra se classant comme le marché le plus performant d'Afrique en termes de cedi.

Des secteurs clés tels que la banque, les télécommunications et les biens de consommation à rotation rapide (FMCG) devraient stimuler la croissance.

Le Ghana Stock Exchange (GSE) devrait réaliser une autre performance solide en 2025, la recherche de Data Bank prévoyant un gain de 45 % de l'indice composite du GSE, clôturant l'année à 6 850 points. Cela fait suite à un rendement de 26,13 % en termes de dollars en 2024, la Bourse d'Accra se classant comme le marché le plus performant d'Afrique en termes de cedi.

Des secteurs clés tels que la banque, les télécommunications et les biens de consommation à rotation rapide (FMCG) devraient stimuler la croissance. MTN Ghana reste un choix de premier plan en raison de ses bénéfices solides et de ses rendements en dividendes de 12 % en moyenne depuis son introduction en bourse en 2018. Les leaders des biens de grande consommation, tels qu'Unilever Ghana, Fan Milk et Guinness Ghana Breweries, sont prêts à se redresser, soutenus par des conditions d'exploitation favorables et des bénéfices plus importants.

TotalEnergies Ghana est également prêt pour une croissance des bénéfices de 18% malgré les défis du marché, grâce à l'innovation des produits et à la demande liée aux activités liées aux élections. Toutefois, les réductions de production de l'OPEP+ pourraient peser sur les entreprises de commercialisation du pétrole à court terme.

Points clés à retenir

Les perspectives de la Bourse du Ghana pour 2025 reflètent la confiance dans une croissance sectorielle généralisée, soutenue par l'amélioration des bénéfices des entreprises et des conditions de marché. Les rendements constants des dividendes et les résultats financiers solides de MTN Ghana en font un choix de premier ordre pour les investisseurs axés sur la croissance et les revenus. La reprise des produits de grande consommation, grâce aux stratégies de prix de Guinness Ghana et à l'amélioration des perspectives de résultats de Fan Milk, est le signe d'une demande plus forte de la part des consommateurs. Les stratégies innovantes de TotalEnergies Ghana en réponse à la dynamique du marché pétrolier soulignent la résilience dans des conditions difficiles. L'activité liée aux élections devrait encore stimuler la demande de carburant, bien que les contraintes de l'offre mondiale de pétrole puissent tempérer l'optimisme.