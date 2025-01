Egypte: EdVentures soutient deux startups égyptiennes dans le domaine des technologies de l'éducation

TLDR

La société égyptienne de capital-risque EdVentures a annoncé des investissements à six chiffres en dollars américains dans deux jeunes entreprises locales de technologie éducative : Schoolz et Ibn Sina Training Academy.

Les deux startups ont été sélectionnées parmi les 10 participants au bootcamp inaugural d'EDVS.

Ce financement, réalisé dans le cadre du programme EdTech Ventures Studio (EDVS), porte le portefeuille d'EdVentures à 24 startups.

La société égyptienne de capital-risque EdVentures a annoncé des investissements à six chiffres en dollars américains dans deux startups locales de technologies de l'éducation : Schoolz et Ibn Sina Training Academy. Les deux entreprises ont été sélectionnées parmi les 10 participants au premier EDVS bootcamp, conçu pour identifier et soutenir les innovateurs à fort potentiel dans le domaine de l'éducation et de la technologie.

Le financement, réalisé dans le cadre du programme EdTech Ventures Studio (EDVS), élargit le portefeuille d'EdVentures à 24 startups, consolidant ainsi sa position de leader dans la région MENA en tant que société de capital-risque axée sur les technologies de l'éducation.

Schoolz, fondée en 2020, offre des solutions technologiques pour le transport des étudiants, en mettant l'accent sur la sécurité, l'accessibilité financière et la fiabilité. Ibn Sina Training Academy, créée en 2017, est spécialisée dans les programmes de formation médicale, y compris la traduction médicale, le codage et le marketing numérique.

Points clés à retenir

Les derniers investissements d'EdVentures soulignent l'intérêt croissant porté aux technologies de l'éducation dans la région MENA. En soutenant des startups comme Schoolz et Ibn Sina, la société de capital-risque souligne le potentiel d'innovation du secteur, qu'il s'agisse de résoudre les problèmes de transport dans l'éducation ou d'améliorer la formation médicale. Le programme EdTech Ventures Studio joue un rôle essentiel en soutenant les startups grâce à un mentorat, des ressources et un financement adaptés, ouvrant ainsi la voie à des solutions évolutives qui répondent aux besoins urgents en matière d'éducation dans la région. Les investissements continus d'EdVentures témoignent de la confiance dans le rôle des technologies de l'éducation dans la croissance économique et sociale de la région.