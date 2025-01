Afrique: Une dirigeante angolaise appelle à davantage d'investissements dans l'agriculture sur le continent

Kampala (Des envoyés spéciaux) - Les gouvernements africains devraient accroître leurs investissements dans l'agriculture durable, compte tenu du scénario de changement climatique extrême, a défendu vendredi à Kampala, en Ouganda, la ministre de l'Environnement de l'Angola, Ana Paula de Carvalho.

La gouvernante angolaise s'adressait à la presse, en marge de la séance ministérielle conjointe des ministres des Affaires étrangères et de l'Agriculture, du Sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le Programme détaillée de développement de l'agriculture en Afrique (PDDAA) qui est entré aujourd'hui au deuxième jour de travail.

La responsable a mentionné que l'investissement soutenu dans le secteur agricole résulte de la nécessité de répondre aux objectifs de développement durable (ODD) et à d'autres situations à travers le continent, et qu'il est important d'être « aligné » sur la composante environnementale et de penser à long terme.

Ana Paula de Carvalho a souligné que l'Angola dispose d'une Stratégie nationale pour l'Action Climatique, un document transversal à tous les départements ministériels.

« Il est important que nous mettions fortement l'accent sur l'agriculture, mais toujours en étroite collaboration avec la composante environnementale. Et lorsque nous parlons de durabilité, il ne s'agit pas seulement de regarder aujourd'hui ou maintenant, il s'agit de penser maintenant, mais aussi de penser à long terme », a-t-elle précisé.

Le Sommet extraordinaire sur le PDDAA est une initiative continentale de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui vise à accroître la productivité agricole.

Il vise également, entre autres objectifs, à accroître les investissements publics dans ce secteur, ainsi qu'à stimuler la croissance économique, aidant ainsi les pays africains à éliminer la faim et à réduire la pauvreté.

Lancé en 2003, à la suite de la Déclaration de Maputo, et réaffirmé en 2014, en Guinée équatoriale, avec la Déclaration de Malabo, le CAADP ou PDDAA se concentre sur l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et sur l'augmentation des revenus dans les économies agricoles du continent.

L'événement se termine samedi par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui adoptera la Déclaration de Kampala sur la création de systèmes agroalimentaires résilients et durables en Afrique.