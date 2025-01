Algérie: Faid participera au séminaire sur le futur cadre stratégique de la Banque islamique de développement

ALGER — Le ministre des Finances Laaziz Faïd se rendra du 10 au 13 janvier à Médine (Arabie Saoudite), pour participer, en sa qualité de président du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque islamique de développement (BID), au séminaire consultatif sur le futur cadre stratégique de cette institution, indique vendredi un communiqué du ministère.

"Cette rencontre se tiendra à l'occasion de la fin du cycle stratégique actuel de la BID et vise à examiner les contours du nouveau processus de planification stratégique pour la période 2026-2035, dans le but de façonner la prochaine décennie et de répondre aux aspirations actuelles et futures des pays membres de cette institution", précise le ministère.

Ce séminaire qui s'inspire du modèle de la table ronde des gouverneurs, "offrira une plateforme pour des consultations de haut niveau et l'échange de points de vue, d'idées et de suggestions, enrichissant ainsi le processus d'élaboration de l'avenir de la Banque islamique de développement".

A cette occasion, et en sa qualité de président du Conseil des gouverneurs de la BID, M. Faid animera les travaux de ce séminaire où il "présentera également le point de vue et la position de l'Algérie sur l'approche que la BID devrait adopter durant les dix prochaines années pour répondre au mieux aux attentes des pays de la région à même de booster leur développement socio-économique, encourager la diversification de leurs économies, renforcer leurs résiliences face aux multiples défis externes et consolider leur intégration pour une croissance durable et partagée", souligne-t-on de même source.

En marge de ce séminaire, le ministre procédera à la signature, conjointement avec le président du Groupe de la BID, du mémorandum d'entente relatif à l'accueil par Algérie de l'édition 2025 des Assemblées nnuelles du groupe, et qui se tiendront à Alger du 19 au 22 mai prochain.

Il saisira cette opportunité pour adresser officiellement l'invitation aux 56 Gouverneurs représentants de pays membres du Groupe de la BID, pour prendre part à ces assemblées, indique le ministère.