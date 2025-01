Tunisie: Le devoir de reconnaissance

Finalement, les amendements apportés au décret présidentiel portant création de la fondation «Fidaa» qu'on revendiquait depuis sa promulgation par le Président Kaïs Saïed ont été adoptés, mercredi 8 janvier 2025, par l'Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Les six nouveaux articles proposés par la présidence de la République visant à trouver des solutions aux manquements observés dans le décret présidentiel sont de nature, de l'avis de plusieurs analystes et politologues, à réhabiliter les martyrs de la nation, qu'ils soient tombés au champ d'honneur lors de la Révolution du 17 décembre - 14 janvier ou lors de la guerre livrée contre les terroristes par les sécuritaires et les soldats de l'Armée nationale, sans oublier les civils qui ont consenti le sacrifice suprême en faisant face aux «jihadistes obscurantistes».

Et la polémique de trop suscitée par certains à propos de la classification des martyrs dans le sens de séparer les martyrs de la révolution de ceux qui ont payé de leur vie lors de la guerre antiterroriste a fini par être classée vu que l'heure a, enfin, sonné pour que les divisions et les dissensions obéissant à des agendas et à des calculs qui n'échappent plus à personne soient reléguées aux oubliettes.

Aujourd'hui, et grâce aux améliorations introduites au décret présidentiel, les avantages accordés aux familles des martyrs et des blessés de la révolution concerneront également les familles des martyrs et des blessés de l'institution sécuritaire et de l'Armée nationale ainsi que ceux de la douane.

Les députés qui ont pris part à l'examen des amendements proposés par la présidence de la République, aussi bien à l'échelle de la commission de la législation générale qu'à celle de la séance plénière, n'ont pas manqué de saluer, à sa juste valeur, la volonté du Chef de l'Etat de répondre par l'affirmative aux attentes et aux ambitions des Tunisiens conformément aux objectifs tracés dans le programme électoral présidentiel approuvé, par le peuple, à l'occasion de l'élection présidentielle du 6 octobre 2024.

Il reste, cependant, à fournir encore un effort supplémentaire en matière de mémorisation des sacrifices consentis par les héros et les héroïnes de la révolution et de la bataille nationale antiterroriste.