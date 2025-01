Tunisie: Le ST affronte l'ASS demain - L'humilité pour ambition

Sous quel bouclier le Stade se distingue-t-il le mieux ? Ce que l'on retient, c'est qu'il s'exprime mieux dans l'ombre.

En fin d'année écoulée, l'USM, coleader actuel du championnat en compagnie du Stade Tunisien, a mis fin à la belle série stadiste à Monastir, mais les Bardolais ont vite rebondi pour débuter 2025 par une victoire face à l'UST. Et aux Stadistes à présent d'aller défendre leur statut de meneur au Cap-bon où l'AS Soliman, classé 13e sur 16 mais avec le double de points pris par rapport à la lanterne rouge gafsienne. Le Stade sera donc attendu à Soliman face à une équipe qui joue le maintien et qui doit valider en évoluant dans son fief.

A l'épreuve du déplacement, Maher Kanzari jouera forcément l'attaque ce samedi, histoire de garder la main en haut de l'affiche. Ce faisant, depuis le début de saison, rarement sur courant alternatif en Ligue 1, le Stade Tunisien a souvent trouvé la clé, que ce soit au Bardo ou hors de ses bases. Preuve en est ses neuf succès enfilés en 14 rencontres disputées, alors que, forcément, les coéquipiers de Ghazi Ayadi peuvent nourrir des regrets quant au match perdu sur tapis vert à Zarzis.

Les pieds sur terre

En conquérants donc, les Stadistes viseront la victoire à Soliman et tenteront de se sublimer à nouveau, de se réinventer comme ils y sont parvenus par le passé proche. Force collective et rotation tantôt porteuse d'agréables surprises, le onze monté par Maher Kanzari ne s'est quasiment jamais réfugié derrière la kyrielle d'absents. Bien au contraire, le staff a toujours su tirer le meilleur des alternatives tout en gardant l'ossature intacte, surtout au milieu avec le « tiercé gagnant » composé de Touré, Bonheur et l'incontournable Oumarou, pièce maîtresse du dispositif bardolais. L'envie d'entretenir la dynamique, être constamment à son niveau et surtout rester humble, sans s'enflammer.

Si les objectifs du début de saison ont évolué au Bardo après les victoires face au CA, ESS, CSS et le nul contre l'EST, objectif et ambition sont deux mots différents, même si, honnêtement, le Stade a le droit d'aspirer au titre, car il en a la carrure et la stature via cette force collective que dégage le groupe. Aujourd'hui, étape par étape, les coéquipiers de l'axial Sahraoui tracent leur sillon, et, surtout donc, gardent les pieds sur terre, avec beaucoup d'humilité. A mi-chemin, il est évident qu'aujourd'hui, les fans ne peuvent qu'être satisfaits.

Mais certains se demandent cependant sous quelle tunique leurs favoris s'expriment-ils le mieux ? Celle d'outsider ambitieux ou de leader ? Pour une équipe que l'on n'attendait pas à ce niveau en début de parcours, en raison des départs de plus d'un taulier, les Jouini, Khadhraoui, Ben Abda, il semble qu'elle s'exprime mieux dans l'ombre, car quand les projecteurs commencent à se braquer sur le Stade, il devient l'une des équipes à battre, avec ce que cela entraîne comme précautions à prendre avant de croiser les Omarou, Bilel Mejri, Amath Ndao, Sahraoui, Ghazi Ayadi et autre Kadida.