Tunisie: Cinéma - Le Metropolis de Beyrouth renaît de ses cendres

Inaugurée le 21 décembre 2024, Métropolis, la salle de cinéma mythique située à Mar Mikhael à Beyrouth, construite au lendemain de la guerre de 2006, renaît de ses cendres grâce à l'équipe de l'Association Métropolis et au soutien de nombreux donateurs et mécènes. Le Métropolis rouvre donc ses portes après une fermeture forcée en janvier 2020 pour des raisons socioéconomiques et l'explosion du port de Beyrouth.

Reconnue comme un Centre culturel pour le cinéma indépendant, la salle a repris du poil de la bête en bravant la guerre et les conflits, par l'organisation de la 19e édition de « Ecrans du réel : Rencontre des films documentaires de Beyrouth » qui se déroule du 10 au 21 janvier 2025 avec le soutien de l'Institut français de Beyrouth. Le programme consiste en un panorama de la production de 17 longs métrages et 19 courts métrages documentaires et une expérience de réalité augmentée sous l'intitulé : «Rêvons du Liban» ainsi qu'une rencontre avec le cinéaste Ghassen Salheb. Une séance de cinéma accompagnée d'une musique en live signée Sébastien Even et intitulée «Palestine : une narration revisitée». D'autre part, un programme spécial sur la diversité biologique et le cinéma avec le concours de l'Association «Reef» est prévu à cette occasion. Une programmation inédite de films qui seront projetés en présence de leur réalisateur.

«Letters» de Josef Khalouf, le film d'ouverture de cette 19e édition, sera projeté en avant-première et il est sélectionné dans la compétition officielle de la 47e édition du festival du court métrage de Clermont-Ferrand (31 janvier-08 février 2025). La clôture aura lieu avec le film « We are inside » de la réalisatrice Farah Kacem qui sera projeté pour la première fois. Aujourd'hui, c'est grâce à la détermination farouche de ses responsables que la salle a donc pu reprendre du service et incarner un rêve culturel pour les Libanais et les réconforter après les années de crise économique et de guerre.

Le défi a été relevé avec une ténacité et un acharnement de la part de volontaires qui ont fait d'un hangar, un espace convivial intégrant des jardins pour favoriser les rencontres et les échanges entre cinéphiles et professionnels du cinéma. Parmi les nouveautés, le site accueillera aussi une cinémathèque, initiée déjà à Beyrouth en 2015, qui conserve les oeuvres emblématiques de l'âge d'or du cinéma libanais. Une belle initiative visant à sauvegarder le patrimoine cinématographique tout en léguant aux futures générations une source précieuse de documentation.

Le Métropolis se veut aussi une plateforme dédiée aux jeunes talents et un soutien permanent au cinéma indépendant stimulant de la sorte la création par un réseau d'échanges dynamiques entre les cinéastes de tout bord. Un complexe de deux salles l'une de 90 places et l'autre de 190 places a été conçu pour accueillir les séances de projection café culturel capable de recevoir 350 personnes et des projections de plein air et une bibliothèque de 3.000 ouvrages. Par ailleurs, un court documentaire «Towards the night» de Kacem Stambouli illustre le travail gigantesque de la restauration de la salle Métropolis par les membres de l'Association de bénévoles qui se sont acharnés jour et nuit pour faire de ce rêve une réalité. Le film a obtenu le prix spécial du jury de la 1ére édition du Festival international du film du Sahara à Ksar Ghilane (Kébili).