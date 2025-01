Une réunion s'est tenue ce vendredi au siège du ministère entre le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ben Ayed, et l'ambassadrice de France en Tunisie, Anne Gueguen.

L'entretien a porté sur l'état d'avancement de plusieurs projets bilatéraux entre la Tunisie et la France, notamment dans les domaines économique et d'investissement.

Parmi les principaux projets examinés figure la construction d'un hôpital pluridisciplinaire dans le gouvernorat de Gafsa. Ce projet, considéré comme essentiel pour impulser le développement régional, a conduit les deux parties à souligner la nécessité d'accélérer les travaux.

Les discussions ont également mis en avant la profondeur des relations humaines et historiques entre les deux pays, ainsi que la volonté commune de les renforcer pour servir les intérêts mutuels et répondre aux aspirations des deux peuples amis. L'entretien a par ailleurs souligné l'importante contribution de la communauté tunisienne résidant en France, notamment dans les domaines économique et culturel.

Mohamed Ben Ayed a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à accorder une attention particulière à ses ressortissants en France afin de garantir leurs droits, tout en saluant leur rôle clé et continu dans le développement économique national.

Cette rencontre a également permis de souligner l'importance d'intensifier la coordination entre les deux pays et de renforcer leur coopération à l'échelle bilatérale et européenne. Le secrétaire d'État a, à cette occasion, salué le soutien de la France aux positions tunisiennes auprès des institutions européennes dans plusieurs dossiers stratégiques de partenariat et de coopération.