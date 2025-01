Tunisie: Décès d'Abdelaziz Chebil - Une figure marquante de l'éducation et de la culture nous quitte

Le professeur et docteur Abdelaziz Chebil s'est éteint aujourd'hui, vendredi 10 janvier 2025, à l'âge de 74 ans. Sa disparition marque la fin d'un parcours exceptionnel, dédié à l'éducation, à la recherche académique et à la promotion du patrimoine culturel tunisien.

Né le 28 octobre 1950 à Téboulba, Abdelaziz Chebil a effectué ses études primaires dans sa ville natale. En 1962, il rejoint le lycée des garçons de Sousse, où il décroche son baccalauréat en 1969. Passionné par les lettres et la langue arabe, il poursuit ses études à l'université tunisienne, obtenant une licence en langue et littérature arabes, un certificat d'aptitude à la recherche en 1984 et une agrégation de la Faculté des Lettres de Tunis en 1985. Couronnant son parcours académique, il obtient en 2000 un doctorat d'État à la Faculté des Lettres de La Manouba avec une thèse intitulée La question des genres littéraires dans le patrimoine arabe.

Un parcours au service de l'éducation et de la culture

Abdelaziz Chebil a occupé des postes de premier plan dans les domaines de l'éducation et de la culture. De 1989 à 1994, il a été attaché au cabinet du ministère de l'Éducation, chargé des relations avec les organisations régionales et internationales pour l'éducation, les sciences et la culture. Il a également été membre du Conseil islamique supérieur et du Conseil de gestion des logements des agents du ministère de l'Éducation nationale. En tant que directeur général du Centre de recherche et d'études sur le dialogue des civilisations et des cultures, il a oeuvré pour promouvoir la coopération et l'échange culturel.

Un acteur clé du paysage culturel et médiatique

Le défunt a également marqué le paysage culturel tunisien. En 1990, il a cofondé la "Rencontre de la littérature des années 90" à Radio Monastir. Plus tard, en 2006, il a contribué à la création de Radio Tunis Culturelle, où il a produit et animé des programmes culturels, notamment aux côtés du regretté Monji Chamli.

Abdelaziz Chebil laisse derrière lui un héritage inestimable. Chercheur passionné, éducateur exemplaire et acteur culturel engagé, il restera une figure emblématique de l'éducation et de la culture en Tunisie.

Que Dieu lui accorde sa miséricorde et l'accueille dans son paradis. À sa famille et à ses proches, l'équipe de La Presse adresse ses plus sincères condoléances.

Paix à son âme