Afrique: Sommet du PDDAA à Kampala - Le Maroc met en avant son expérience au service de la coopération Sud-Sud

Kampala — Dans le cadre de la Vision Royale de la coopération Sud-Sud, le Maroc a réaffirmé sa disposition à partager son expérience dans le domaine agricole avec les pays africains, afin de bâtir un avenir plus solide, résilient et prospère, a indiqué, vendredi à Kampala, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

Dans une déclaration à la MAP à l'occasion du sommet du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA), M. El Bouari a souligné que le Royaume du Maroc a réitéré, lors de cet événement, son engagement à poursuivre ses efforts pour transformer son système alimentaire afin de le rendre plus inclusif, résilient et durable, dans le but d'atteindre les objectifs fixés par la Déclaration de Malabo de 2014, relative à la transformation de l'agriculture africaine.

Conformément au nouveau modèle de développement, les stratégies sectorielles et les efforts du Maroc se concentrent sur une transformation profonde et durable des systèmes alimentaires, en donnant la priorité à l'élément humain, a fait savoir le ministre qui conduit une importante délégation marocaine à ce sommet, organisé du 9 au 11 janvier dans la capitale ougandaise.

A cet égard, le responsable gouvernemental a cité la stratégie agricole "Génération Green 2020-2030", la stratégie "Forêts du Maroc 2020-2030" et la stratégie "Halieutis", relevant que ces initiatives ont contribué à construire un système agricole résilient, reconnu au niveau continental.

Cette résilience a été mise en évidence dans les évaluations liées aux rapports biennaux de suivi du Plan d'action de la Déclaration de Malabo, où le Maroc s'est classé premier en Afrique du Nord et deuxième au niveau continental, après le Rwanda, a indiqué M. El Bouari.

Le sommet, qui vise à renouveler l'engagement des États membres en faveur de la mise en oeuvre des initiatives liées à la transformation de l'agriculture africaine pour la période 2025-2035, a été l'occasion de mettre en avant le rôle actif du Maroc depuis son retour à l'Union africaine en 2017, a-t-il souligné, notant que le Royaume a su aligner et coordonner ses stratégies nationales avec les engagements définis dans la Déclaration de Malabo de 2014.

Les travaux du Sommet du PDDAA se sont ouverts, jeudi, avec la participation d'une importante délégation marocaine conduite par M. Ahmed El Bouari et composée notamment du Secrétaire général du département de l'Agriculture, Redouane Arrach, du directeur de l'Irrigation et de l'Aménagement de l'espace agricole par intérim, au sein de ce département, Zakaria El Yacoubi, et de l'Ambassadeur du Maroc auprès de la République Unie de Tanzanie et de l'Union des Comores, Zakaria El Goumiri.

Prennent part à ce sommet, organisé par la Commission de l'Union africaine, plus de 2.000 participants, dont des chefs d'État, des responsables gouvernementaux, des représentants du secteur privé et de la société civile, ainsi que des experts et des scientifiques.

Lors de cet événement, placé sous le thème "Une seule voix, une seule terre", les participants oeuvreront à l'élaboration et l'adoption du Plan d'action PDDAA (2026-2035) et de la Déclaration de Kampala.