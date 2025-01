Maroc: Agadir - Mme Driouich s'informe des derniers préparatifs pour l'organisation de la 7è édition du Salon Halieutis

Agadir — La Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche Maritime, Zakia Driouich a effectué, vendredi à Agadir, une visite au Salon Halieutis pour s'enquérir de l'état d'avancement des derniers préparatifs pour l'organisation de la septième édition de cette manifestation.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 7ème édition du Salon Halieutis se tiendra, du 6 au 9 février 2025 au Parc des expositions à Agadir, et accueillera le grand public les 8 et 9 du même mois.

Placé sous le thème "Recherche et innovation pour un secteur halieutique durable", cet évènement réunira les acteurs majeurs des secteurs de la pêche, de l'aquaculture, de la transformation des produits de la mer, et de la recherche halieutique, consolidant ainsi la dimension incontournable de cet évènement phare sur la scène halieutique internationale.

A l'issue de sa visite, Mme Driouich qui était accompagnée notamment du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi et du président du Conseil de la région, Karim Achengli, a souligné que cet événement phare inscrit au calendrier des grandes manifestations, sera organisé sur une superficie de 20.000 m² au Parc des expositions d'Agadir, notant que ce Salon prévoit d'attirer plus de 50.000 visiteurs et accueillera plus de 450 exposants issus de plus de 50 pays, parmi lesquels quatre participent pour la première fois, à savoir la Corée du Sud, le Royaume-Uni, l'Inde, et le Sultanat d'Oman.

A l'instar des éditions précédentes, l'intérêt des professionnels se confirme pour cette septième édition, s'est félicitée la Secrétaire d'État dans une déclaration à la presse, faisant savoir qu'à la date du 10 janvier 2025, 97% de la superficie d'exposition a été commercialisée et l'ensemble des halls du Salon affichent des taux d'occupation extrêmement satisfaisants.

Depuis la tenue de la première édition en 2011, le Salon Halieutis s'est affirmé comme le rendez-vous incontournable des professionnels de la pêche maritime, ainsi qu'une référence indispensable pour la découverte des dernières innovations du secteur, a-t-elle poursuivi.

Par ailleurs, Mme Driouich a rappelé que le secteur de la pêche maritime joue un rôle crucial dans l'économie et le développement social du Maroc, contribuant à environ 1,1% du PIB national, notant que la production halieutique a atteint environ 1,42 millions de tonnes (MT) en 2024 pour une valeur avoisinant 16,2 milliards de dirhams (MMDH).

De même, ce secteur draine un important chiffre d'affaires à travers ses exportations ayant enregistré en 2024 environ 27,4 MMDH (selon les données préliminaires de Morocco Foodex) et générant plus 261.000 emplois directs, dont 113.845 emplois directs en mer en 2023, a-t-elle précisé.

L'édition 2025 du Salon mettra à l'honneur une variété de segments stratégiques dont "Flotte & engins", à travers la présentation des dernières innovations en matière de technologies navales et de pêche durable, ainsi que la "Valorisation & process", en proposant des solutions pour améliorer la chaîne de valeur des produits de la mer.

Il s'agit aussi de l'"Innovation" en mettant en avant des technologies émergentes et des tendances du secteur, outre le volet "Institutionnel", à travers l'implication des acteurs publics et parapublics pour un développement stratégique.

Il est question également du segment de l'"International", en proposant des opportunités de coopération et de partenariats à l'échelle mondiale, ainsi que le segment du "Développement durable", en mettant en avant les initiatives pour une pêche responsable et durable.

Ainsi, le choix du théme de cette édition "Recherche et innovation pour un secteur halieutique durable", s'inscrit dans une dynamique de réflexion et d'action face aux enjeux mondiaux, en particulier le changement climatique, la raréfaction des ressources halieutiques, l'évolution des habitudes de consommation et la transition vers une économie bleue.

Cette édition ouvrira les perspectives pour apporter des réponses concrètes permettant d'accompagner les décideurs dans la gestion de la préservation de la ressource, mais également pour l'accompagnement et l'appui vers la diversification de la production.

Elle permettra également de nouer des partenariats fructueux entre les différents Instituts de recherche, favorisant le partage des meilleures expériences.

En outre, le Salon Halieutis s'est fixé des objectifs ambitieux visant à promouvoir les métiers et les savoir-faire liés à la pêche maritime et à l'aquaculture auprès d'un large public, allant des professionnels aux investisseurs, tout en accordant un intérêt particulier aux jeunes.

Il s'agit aussi d'encourager la recherche et l'innovation et mettre en avant les technologies de pointe et les pratiques innovantes, créatrices de valeur et respectueuses de l'environnement.

Cet évènement vise aussi à favoriser les rencontres d'affaires et les opportunités de partenariats, tant à l'échelle nationale qu'internationale

Selon les organisateurs, cette édition témoigne de l'engagement ferme du Maroc de faire de la recherche scientifique un levier stratégique, garante de la durabilité de la ressource halieutique et de la compétitivité des industries marocaines de la pêche et de l'aquaculture.