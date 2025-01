Afrique: Kampala - M. El Bouari tient une série d'entretiens avec des ministres africains de l'Agriculture

Kampala — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a tenu, en marge du Sommet extraordinaire sur le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA) à Kampala, une série d'entretiens avec ses homologues de plusieurs pays africains.

Lors de ces rencontres, le ministre a réitéré l'engagement du Royaume à partager son expérience dans le domaine agricole avec les pays frères et amis, pour le développement d'une agriculture africaine durable et productive.

Ainsi, M. El Bouari a eu des entretiens avec ses homologues de Tanzanie, d'Ethiopie, d'Angola et d'Eswatini, qui ont exprimé la volonté de leurs pays de tirer profit de l'expérience marocaine en matière de développement de la productivité à travers notamment la modernisation des pratiques agricoles.

Le responsable gouvernemental s'est également entretenu avec les ministres de l'Agriculture du Sénégal, de la République démocratique du Congo, du Soudan du Sud, de l'Ouganda et du Rwanda.

A cette occasion, M. El Bouari a passé en revue l'expérience marocaine dans le domaine de l'irrigation, mettant l'accent sur les réalisations accomplies par le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en matière de gestion des ressources hydriques, particulièrement la politique des barrages.

Il a, dans le même sens, mis en avant les grands projets relatifs à la gestion des ressources hydriques et à l'irrigation, tels que le projet d'interconnexion des Bassins de Sebou et Bouregreg, qui constitue une solution innovante en matière d'adaptation aux changements climatiques.

Lors de ces entrevues, l'accent a été également mis sur l'expérience marocaine en matière de production et d'utilisation des engrais.

Les travaux du Sommet du PDDAA se sont ouverts, jeudi à Kampala, avec la participation d'une importante délégation marocaine conduite par M. Ahmed El Bouari et composée notamment du Secrétaire général du département de l'Agriculture, Redouane Arrach, du directeur de l'Irrigation et de l'Aménagement de l'espace agricole par intérim, au sein de ce département, Zakaria El Yacoubi, et de l'Ambassadeur du Maroc auprès de la République Unie de Tanzanie et de l'Union des Comores, Zakaria El Goumiri.

Prennent part à ce sommet, organisé par la Commission de l'Union africaine, plus de 2.000 participants, dont des chefs d'État, des responsables gouvernementaux, des représentants du secteur privé et de la société civile, ainsi que des experts et des scientifiques.

Lors de cet événement, placé sous le thème "Une seule voix, une seule terre", les participants oeuvreront à l'élaboration et l'adoption du Plan d'action PDDAA (2026-2035) et de la Déclaration de Kampala.