Sénégal: Dagana - Quarante jeunes formés en aviculture et techniques d'élevage

Richard-Toll — Au total quarante jeunes éleveurs du département de Dagana, ont été formés, vendredi en aviculture et techniques d'élevage dans le but d'améliorer et développer la production de ces secteurs économiques.

"Cette formation rentre dans le cadre de la formation que nous octroyons à nos partenaires, dont le but est de sensibiliser davantage les jeunes en aviculture et en techniques d'élevage pour les aider à faire plus de production", a expliqué Dr Malick Sène, vétérinaire spécialisé en production animale.

Il intervenait au terme d'une session de formation organisée par la Société d'exploitation des ressources industrielles et commerciales (SERIC).

M. Sène a souligné que l'objectif de la formation vise à "identifier les modalités d'élevage pour examiner ensemble les conditions d'élevage" afin de trouver des mesures adéquates qui seront conformes aux nouvelles techniques de production.

Il a précisé que des mesures d'accompagnement ont été déjà initiées pour permettre aux bénéficiaires d'accroître leur surproduction.

"Nous avons, dans ce sillage, déjà lancé des plateformes de communication sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi décidé de donner des poussins aux jeunes, une façon de les encourager à initier des activités d' élevage et d'aviculture, deux secteurs pourvoyeurs d'emplois », a t-il indiqué.

Selon le vétérinaire »pour lutter contre des pertes dans ses deux domaines, les jeunes doivent se former davantage pour mieux comprendre les nouvelles techniques élaborées ».

»Ce qui permettra de faire plus de revenus, car le secteur connaît de nos jours un manque à gagner énorme », a-t-il relevé.

Il a invité par ailleurs les intervenants du sous secteur, les techniciens d'élevage et les provendiers à soutenir les éleveurs.